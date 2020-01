González García y Gollán ponen en funciones a nuevo consejo de administración de Hospital El Cruce

Los ministros de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, Ginés González García y Daniel Gollán, pusieron en funciones hoy a las nuevas autoridades del Consejo de Administración del hospital El Cruce-Alta Complejidad en Red “Dr. Néstor Carlos Kirchner”, se informó en un comunicado.



En representación de la cartera sanitaria nacional fueron designadas las doctoras Mariel Mussi y Susana Fernández, mientras que por la provincia de Buenos Aires asumieron el médico Jonatan Konfino y el contador Daniel González.



La puesta en funciones del renovado Consejo de Administración se llevó a cabo en el Salón Auditorio del hospital, durante un emotivo y concurrido acto del que participaron intendentes y funcionarios de todas las jurisdicciones que integran la red, ex directivos, jefes de servicios y trabajadores de El Cruce.



“Tendríamos que empezar esta reunión diciendo que volvimos: volvió el proyecto político que hizo posible que este hospital existiera”, dijo Gollán.



Y recordó que el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, “siempre nos cuenta que un día vino acá con Néstor Kirchner, vio este lugar que era un baldío y dijo: 'Acá voy a hacer un hospital'. Y se hizo en el marco de un proyecto político porque, como decía Ramón Carrillo, no hay un proyecto de salud que pueda realizarse por fuera de un proyecto político, un sistema económico y un sistema social”.



González García también hizo mención a los orígenes del hospital, y recordó que “tuvimos el honor de ser protagonistas de la historia, casi de la genética de este hospital cuando nació, y es muy lindo hoy tener la posibilidad de volver a trabajar para él porque creemos que la salud es motor de desarrollo de la Argentina”.



Los ministros destacaron la resistencia de los trabajadores que, el año pasado, se manifestaron en defensa del establecimiento con un abrazo simbólico al hospital cuando la gestión de entonces pretendió reducir el presupuesto hospitalario en más de un 40%.



“Hay que agradecer esa enorme resistencia de los trabajadores de este hospital porque a través de ella se pudo mantener esto en pie”, destacó Gollán, y dijo que “hoy hay un enorme compromiso del Ministerio de salud de la Provincia y de la Nación para que El Cruce siga dando atención de máxima calidad”.



El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, dijo -por su parte- que “hoy es un día de reivindicación, un día en el que volvemos a poder trabajar en conjunto con toda la sociedad como lo hicimos desde el comienzo, desde el momento en que Arnaldo Medina (primer director ejecutivo del hospital y actual funcionario nacional) inició la dirección de El Cruce junto con todo el equipo que está aquí presente”.



El jefe comunal puso de relieve, también, que El Cruce-Néstor Kircher es un hospital de prestigio internacional “que ha salvado muchísimas vidas, un ejemplo no solamente para la región, sino para el país y el mundo”.



Finalmente, Gollán instó a las nuevas autoridades del hospital a dar una atención humanista a la comunidad.