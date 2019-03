González Oro: "Estoy muy enamorado y podría adoptar una nena"

El “Negro” Oscar González Oro, visitó el programa de A24 de Luis Novaresio, en una entrevista mano a mano pudo abrir su corazón y hablar de su presente amoroso. El conductor radial, está en una relación con el actor Mauro Javier Francisco, 30 años menor que él.

"Estoy muy enamorado, tengo un compañero maravilloso, el amor significa vida, divertirme, y él me hace muy feliz", contó González Oro. "Podría adoptar una nena, ya tenemos hasta el nombre, se llamaría Catalina".

Aprovechó el verano para blanquear su relación con su nueva pareja, con quien compartió muchos momentos en sus redes sociales.

"Yo sé bien quién soy, tengo la enorme ventaja de ser muy querido por la gente, me llegan comentarios de mucho afecto", dijo. Además agregó "me escriben muchos chicos que me cuentan que gracias a lo que yo conté pudieron hablar con sus padres".