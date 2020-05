Gonzalo Tellechea: "Si llega a haber una competencia, voy a estar preparado"

En el marco de la pandemia mundial que trajo aparejado millones de fallecidos en todo el mundo y por la cual Argentina no es la excepción, aunque en mucho menor medida, ya que hace 70 días hay una cuarentena donde en algunos lugares es más flexible que en otros debido a la cantidad de infectados en cada provincia. Como San Juan tiene sólo 5 casos, de los cuales 2 de ellos ya fueron dados de alta. Hasta el fin de semana no estaba permitido hacer ninguna disciplina deportiva.

Pero como dentro de todo, San Juan es una de las provincias con menos casos en el país, el Gobierno tomó la decisión de destrabar algunas disciplinas deportivas como trekking, el mountain bike y ciclismo. Por eso muchos deportistas celebraron esa decisión y desde el lunes más de 6 mil personas solicitaron el permiso para salir a hacer ejercicios.

Uno de los que aprovecha al máximo esta oportunidad es uno de los grandes deportistas de San Juan, es el caso del triatlonista olímpico Gonzalo Tellechea, quien dialogó con DIARIO HUARPE y explicó sus sensaciones tras haberse permitido entrenar.

"Cuando me enteré de que el Gobierno abría la posibilidad para los deportistas me puse muy contento porque nos permite volver a entrenar normalmente, en mi caso pude volver a correr y andar en bicicleta. Yo en este tiempo estuve haciendo ciclismo indoor -interior-, pero el pedestrismo no lo podía trabajar, así que esto es una sensación que antes no la valorábamos. Después de tantos días ahora sí la valoro mucho y me queda disfrutar", señaló.

"En ciclismo pude ir dos veces hasta el Dique Punta Negra y además los días están acompañando porque está ideal para hacer deportes. Obviamente que para seguir disfrutando esta libertad para entrenar debemos respetar el protocolo como usar el tapaboca, la distancia obligatoria y demás. No me gustaría que esto se corte por el bien de todos", añadió Gonzalo.

En cuanto a sus próximos objetivos, Gonzalo contó que "es bastante incierto porque hay fechas estimadas de las competencias, pero creo que se van a volver a cambiar. Me parece que esto va para largo y nada va a ser igual que antes. Por eso yo me estuve preparando para no perder mi forma física para cuando llegara este momento de entrenar con normalidad, sentirme bien físicamente. Entonces cuando nos dieron el vía libre para entrenar al aire libre, salí y me sentí re bien", continuó.

Ante la consulta de si estará preparado para cuando haya algún evento oficial, Gonzalo dijo que "sin dudas que me voy a encontrar en muy buenas condiciones tanto a nivel local, nacional e internacional. Esto nos cambió el humor a todos, particularmente a mí porque me sentía muy incómodo sin poder entrenar normalmente. Pero debemos ser responsable de esta posibilidad que nos han dado, de mi parte tengo mucho cuidado y como profesor trato de concientizar a la gente que por ahí no lo entiende así. Creo que todo va para mejor y ojalá siga así", cerró Tellechea.