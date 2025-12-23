Google, a través de su empresa matriz Alphabet, anunció una inversión de US$4.750 millones para adquirir la firma especializada en energía y centros de datos Intersect Power. Esta compra forma parte de una estrategia clave para garantizar un suministro eléctrico más confiable y sostenible que sustente la expansión de sus centros de datos, fundamentales para sus servicios de inteligencia artificial y computación en la nube.

La operación contempla el pago en efectivo y la asunción de parte de la deuda de Intersect Power. Aunque algunos activos de Intersect ubicados en Texas y California continuarán operando de forma independiente, la adquisición incluye proyectos en desarrollo y una amplia experiencia en infraestructura energética que permitirá a Alphabet acelerar la construcción y gestión de nuevos nodos energéticos y de datos.

Publicidad

Sundar Pichai, CEO de Google, destacó que la compra fortalecerá la integración entre energía y tecnología en sus centros de datos, apuntando a un futuro más eficiente y sostenible. Alphabet planea finalizar la adquisición en la primera mitad de 2026, manteniendo la marca Intersect y su liderazgo, pero integrándola estrechamente con los equipos técnicos de Google.

El crecimiento exponencial del uso de inteligencia artificial demanda cantidades cada vez mayores de energía, lo que ha generado presiones para asegurar fuentes eléctricas suficientes. Este desafío no es exclusivo de Google, sino que también afecta a otras grandes compañías tecnológicas que compiten por capacidad energética confiable y asequible.

Publicidad

Expertos consideran que esta compra representa un paso estratégico para Alphabet, al permitirle controlar de manera más profunda el ciclo completo de energía y datos, mejorando la eficiencia y seguridad de su red global de centros de datos. Además, la iniciativa está alineada con los compromisos previos de la empresa en materia de sostenibilidad y energías limpias, reforzando sus inversiones en energías renovables.