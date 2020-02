Graeme Allwright, primer cantante de protesta de Francia, falleció a los 93 años

POR AGENCIA TÉLAM

El veterano Graeme Allwright, primer "cantante de protesta" de Francia, murió a los 93 años este domingo en Couilly-Pont-aux-Dames, después de una vida agitada, políticamente comprometida y en la que adaptó al francés canciones de Woody Guthrie, Pete Seeger y Leonard Cohen, según anunció su familia a la prensa parisina.



Su repertorio antimilitarista y profundamente humanista, extraído de los "cantantes de protesta", resonó con las aspiraciones de la juventud francesa de la época, cuando adaptó canciones de Pete Seeger, Bob Dylan y otros, especialmente “Le jour de clarté” (Peter, Paul & Mary), su mayor éxito, que se convirtieron en himnos del mayo de 1968.



Nacido en Wellington, Nueva Zelanda, el 7 de noviembre de 1926, Allwright descubrió el jazz, el canto de los crooners y la música folk escuchando programas de radio de la base militar estadounidense en esa capital, hasta que a los los 22 años obtuvo una beca para estudiar teatro en Londres, en la escuela fundada por Michel Saint-Denis -voz del programa de radio “Les Français parle au Français” y sobrino del hombre de teatro Jacques Copeau .



El joven fue requerido por la prestigiosa Royal Shakespeare Theatre, pero enamorado de la hija de Copeau, Catherine Dasté, rechazó la oferta y la pareja se estableció en Francia, cerca de la ciudad de Beaune, donde ejerció una multitud de oficios, desde trabajador agrícola a vidriero.



El neozelandés, que no sabía una palabra de francés, aprendió gradualmente el idioma de Molière y las sutilezas de su argot, que utilizó ampliamente en sus adaptaciones; a medida que su francés mejoraba, se reconectó con la escena, actuando en particular en la compañía de Jean-Louis Barrault, y no fue hasta los 40 años que comenzó a cantar.