Este domingo 4 de enero, la Plaza Departamental de Chimbas será el escenario de la Gran Feria de Reyes Magos, un evento abierto a toda la comunidad que reunirá a artesanos y emprendedores locales. La feria permitirá a los visitantes recorrer los distintos puestos y conocer productos regionales, artesanías y propuestas innovadoras de emprendedores de la zona.

La jornada comenzará a las 19 y ofrecerá una variedad de actividades pensadas para toda la familia. Además de los puestos de venta, la feria busca generar un espacio cultural y recreativo donde los vecinos puedan disfrutar del ambiente festivo y compartir en comunidad.

Como parte de la programación, se presentará un show en vivo de Milena y Leo Jorquera, quienes ofrecerán un espectáculo musical que completará la propuesta de entretenimiento del evento. La presentación está diseñada para que chicos y grandes puedan disfrutar de una tarde de música y diversión.

El evento se presenta como una oportunidad para valorar el trabajo de los emprendedores locales, disfrutar de la música y celebrar la temporada de Reyes Magos en un espacio seguro y familiar, promoviendo la actividad cultural y económica del departamento de Chimbas.