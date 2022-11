Gran Hermano 2022: cómo impactó la salida de Juan en la casa

Tras la eliminación de Juan de la casa de Gran Hermano por parte del público, se pudo ver como rápidamente se marcaron aún más los grupos dentro de la misma. Por diversos motivos, cada jugador decidió continuar con su estrategia y lo dejaron en claro ante las cámaras.

En primer lugar, Agustín le hablo directo al público cuando se encontraba solo en la habitación y pidió que lo sigan apoyando, que a partir de esta semana comenzaría la fase dos. Sin saber si es parte del juego, tanto el como Romina se refirieron a que Cata gustaría de Romina y se lo plantearon a Maxi.

Publicidad

Por otra parte, Nacho agradeció el apoyo y advirtió que no se juntará con personas que no lo ha hecho hasta ahora por conveniencia. Que a pesar de que su grupo ha quedado eliminado de Gran Hermano por completo, continuará con la misma estrategia.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por último, Lucila fue la que peor la pasó tras la salida de Juan. Se enfrentó a Alfa en numerables ocasiones por el sucedo vivido con Coti, a pesar de que esta ya arregló sus asuntos, y lo trató de acosador. La Tora fue al confesionario y preguntó si al público le habían mostrado lo sucedido porque no podía entender como la sociedad no había votado a Alfa para que abandone la casa.

Tras los reiterados enfrentamientos, Alfa acudió al confesionario a pedir sus valijas porque no toleraba más que Lucila y Nacho lo acusen por algo que no cree haber hecho. Finalmente, lo convencieron de quedarse en la casa de Gran Hermano y hasta el momento no tomó ninguna decisión.

Mientras, el resto del grupo sigue mostrándose con disfrute dentro de la casa y pasando el tiempo con juegos y se gana el cariño del público. Anoche hicieron trivia y se enfrentaron Coti y Conejo, quienes no lograron responder muchas preguntas de historia y geografía que aportaron Romina y Alfa.

Publicidad

El gritó que delató el apoyo del público de Gran Hermano

En ocasiones anteriores, se escucharon gritos en el patio acusando a Mora de careta o advirtiendo que la espontanea la había realizado Coti. En este caso, se escuchó "Juli te amamos" y, aunque Julieta estaba adentro de la casa de Gran Hermano, rápidamente ingresaron a contarle y ella lo tomó por sorpresa y con mucha alegría.

A pesar del deseo del público y las reiteradas preguntas dentro de la casa sobre un posible romance que involucre a Julieta y Marcos, la participante volvió a negar sentirse atraída y por primera vez le confesó a Coti que extraña a su novio.