Gran Hermano 2022: cómo quedó la placa y qué pasará con el beneficio de líder de la Tora

En la gala del día martes se conocieron los nominados de la casa de Gran Hermano. En la cuarta semana del Reality show más famoso del país, comenzaron a verse juegos y estrategias por parte de los participantes. Sin embargo, hubo un hecho que modificó toda la votación.

Durante la gala se conoció que tres participantes de la casa de Gran Hermano habían realizado complot por lo que anularon sus votos. Ellos fueron juan, Juliana y Lucila, que habían votado a Julieta y a Coti. Tras eliminar estos votos, quedaron en la placa de nominados: Juan, Nacho, Agustín y Daniela. Esta noche, Lucila debería salvar a un compañero de esta placa, no obstante, aún debe conocerse la sanción que recibió por parte de Gran Hermano por ir a hablarle a juan sin micrófono.

Las especulaciones sobre su sanción son que no pueda utilizar el beneficio de salvar a un compañero aún siendo la líder de la semana. En este caso no podría salvar a juan qué es el más cercano y, aunque no lo sepa, el que más chances tiene de abandonar la casa de Gran Hermano por el poco apoyo del público.

Quién más podría recibir sanción por parte de Gran Hermano

Además de Lucila, por haber roto una de las principales normas de Gran Hermano, Juan podría percibir una sanción por estar nuevamente envuelto en un complot.