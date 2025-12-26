Una gran cantidad de personas eligió los diques y espejos de agua de San Juan para refrescarse y pasar el 25 de diciembre en familia, en medio de altas temperaturas y una jornada marcada por la actividad turística y recreativa. Ante la alta concurrencia, personal de la Dirección de Bomberos D9 de la Policía de San Juan reforzó su presencia y actuó con un operativo preventivo especial para garantizar la seguridad.

Bomberos informó que no hubo heridos de gravedad en los operativos de prevención. Foto: Dirección D9 de Bomberos.

La dependencia informó que 14 efectivos se encuentran recargados y distribuidos estratégicamente en los puntos con mayor afluencia: los diques Ullum, Punta Negra, San Agustín, Cuesta del Viento y Cauquenes, además del río de calle Las Moras. La tarea principal fue la prevención, es decir, monitorear permanentemente los sectores costeros y actuar rápidamente en caso de incidentes.

Personal de Bomberos estuvo activo durante este 25 de diciembre. Foto: Dirección D9 de Bomberos.

Desde Bomberos explicaron que el trabajo se desarrolla de forma conjunta con el personal de Náutica, lo que permite una intervención coordinada si surge alguna emergencia relacionada con actividades acuáticas, como deportes náuticos, embarcaciones recreativas o zonas habilitadas de baño.

Hasta el momento, no se registraron incidentes, algo considerado positivo debido al intenso movimiento registrado durante la jornada festiva. Aun así, las autoridades insistieron en respetar las indicaciones del personal, evitar ingresar al agua fuera de los sectores permitidos y usar chalecos salvavidas cuando corresponda.

El operativo continuará activo durante toda la temporada de verano, con un objetivo claro: prevenir primero, asistir rápido si es necesario, y garantizar que sanjuaninos y turistas disfruten con seguridad de los espejos de agua de la provincia.