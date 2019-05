Grave acusación de un músico contra el Chaqueño Palavecino

Raúl Tapia, un músico cordobés, aseguró que fue maltratado por el Chaqueño Palavecino cuando en la Plaza de la Música subió al escenario para cantar con él.

"Acá andamos, estoy con la cabeza media a gachas, puteando mal. Yo soy de Traslasierra, tengo un conjunto desde hace varios años y lo tenía como ídolo al Chaqueño, desde niño. Fui a escucharlo y unas señoras que me siguen, porque canto hace veinte años en la Plaza de Cura Brochero a la gorra, comenzaron a pedirle que me suba a cantar con él. Él se negó al principio y después preguntó ¿quién es Renzo?'. Cuando me vio exclamó 'Ah, pero es un viejo'", comentó.

MIRÁ TAMBIÉN Mujeres policías que movieron cielo y tierra para estar al volante

Cuando Tapia le pidió cantar juntos, el reconocido músico le respondió: "No, cantá vos, a ver qué podés hacer". "En la mitad del tema intenté agarrarle la mano para que cantara conmigo, me corrió y me dijo 'no me toqués'. Entonces yo seguí cantando y cuando termina el tema, lo quiero saludar y él ni me saludó. 'Seguí cantando', me dijo. Empecé a cantar la otra canción, él se va. Y cuando terminé, fui a saludarlo. Me miró y me dijo: 'prepárate un grupo si querés cantar, la puta que te parió", manifestó Tapia.

Concluyó diciendo que "ahí me re puteó, me dijo de todo, me dijo cosas que no las puedo ni repetir. Se escuchó clarito cuando me puteaba, encima me apuntaba con el dedo".

Fuente: Diario Uno.