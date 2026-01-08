Grave denuncia contra Pampita en Uruguay: la quieren echar por el escándalo que armó

Punta del Este se convirtió en el epicentro de las figuras argentinas este verano, contando con la presencia de Wanda Nara, Evangelina Anderson, Zaira, Martín Demichelis y Pampita junto a su familia.

Sin embargo, la celebración de Año Nuevo en el barrio de José Ignacio derivó en un escándalo vecinal. Según detalló Pepe Ochoa, la modelo utilizó pirotecnia de forma constante, lo que generó malestar en su entorno: "Ella estaba con los petardos que no paraba, técnicamente no se podía".

Esta situación afectó directamente al Kun Agüero, quien celebraba la llegada del año junto a su mujer, Sofía Calzetti, y sus hijos Benjamín y Olivia. La molestia del exfutbolista surgió ante la indignación de su novia y una amiga por el impacto de los ruidos en los animales y las personas. Al respecto, el panelista relató que "la novia del Kun y la amiga le empezaron a quemar el bocho a él para que le diga a Pampita que pare".

Pese a que Agüero se comunicó con la modelo para pedirle que se detuviera, ella no atendió su reclamo. Como gesto para subsanar lo ocurrido, Martín Pepa acudió a la vivienda del deportista con un pan dulce y un champagne. Actualmente, la modelo permanece en la costa uruguaya cumpliendo con compromisos laborales y eventos junto a Zaira Nara.