La cuenta de espectáculos “Lo Más Popu” difundió las imágenes, que encendieron las redes sociales. Las fotos fueron capturadas en un boliche ubicado en Rosario. La cuenta de espectáculos que viralizó el contenido escribió junto a las imágenes: “Se comieron la boca”.

La información sobre el influencer, quien fue visto muy cerca de la joven modelo, generó miles de comentarios de sorpresa y humor entre los usuarios, convirtiendo al cómico en tendencia.

Publicidad

A pesar de que algunos usuarios pusieron en duda que se tratara de él, los administradores de la cuenta "Lo Más Popu" confirmaron la identidad de Rossello. Para verificarlo, mostraron que el humorista llevaba la misma remera que había lucido esa misma noche en una historia de Instagram.

Paloma Silberberg es la exnovia del jugador de la Selección Argentina Nico González.