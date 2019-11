Gremio de capitanes reclamó la exclusión de extranjeros de los buques congeladores

La Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp) reclamó a las cámaras de la flota congeladora Capeca y Capip "la exclusión del personal extranjero de esos buques", y solicitó "una urgente audiencia" a la Secretaría de Trabajo.



"Las empresas deben entender que la barbarie en el mar argentino no puede continuar; que los capitanes y oficiales tienen capacidad e idoneidad para asumir sus obligaciones civiles, administrativas y penales y que también están en condiciones de utilizar los derechos de la Ley de la Navegación y otras normas", señaló el dirigente Jorge Frías.



El titular del sindicato e integrante de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) explicó que "el personal extranjero embarcado bajo la figura de 'observador de pesca' o 'técnico en redes' atenta contra la autoridad del capitán a bordo".



Por lo mismo, Frías y el secretario adjunto, Jorge Garavano; y Cristian Taboada y Fabián Cervio, jefes del área de Pesca y delegado marplatense, respectivamente, solicitaron la audiencia ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.



"El rol bajo el cual se suele embarcar ese extranjero no se condice con la actividad que desarrolla. El empresario deposita en él su confianza, al extremo de otorgarle un pretendido exceso de autoridad que se relaciona con el enfoque ecosistémico y que perjudica a capitanes y oficiales. Ello provoca situaciones no deseadas y violentas", dijo.



El sindicato también denunció "la violación del convenio colectivo de trabajo vigente por parte de algunas armadoras, que exigen a los oficiales el cumplimiento de tareas que no corresponden a su cargo y titulación, como el procesamiento en planta", afirmó Frías.



Además y, ante el elevado índice inflacionario, el sindicalista reclamó "la actualización de los ítems remunerativos, en especial del salario básico, guardias en puerto y órdenes", todo lo cual hace a "la preservación del recurso y la defensa de la soberanía nacional".