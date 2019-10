Gremio de energía rechazó la decisión de traspasar el servicio a Capital y Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), Carlos Minucci, denunció hoy que en el contexto del proceso electoral "los gobiernos nacional, bonaerense y porteño decidieron traspasar el servicio de distribución eléctrica de la órbita nacional a esos dos distritos para beneficiar solamente a los grupos concentrados".



Minucci, referente de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) que lidera el dirigente bancario Sergio Palazzo, aseguró en un documento de prensa que, de esa forma, otra vez "los usuarios fueron afectados por las tarifas, la ausencia de inversión y el deterioro diario de los planteles laborales como consecuencia de la crisis de la actividad".



"No hubo tratamiento constitucional del tema y, luego de un silencioso lobby, se logró el traspaso solo para beneficiar a los grupos concentrados que lo administran", afirmó.



Minucci, recientemente reelecto, añadió que además "se designó a quienes conducirán el nuevo Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), identificados con las firmas privatizadas, por lo que esas figuras estarán de cada lado del mostrador".



El dirigente denunció que "se aisló al Parlamento" y que "la decisión fue adoptada por los legisladores porteños y un decreto bonaerense, sin evaluación ni estudio técnico-económico", y explicó que "el nuevo EMSE tendrá representantes de las prestatarias, pero deberán controlar el cumplimiento del servicio y las inversiones y consensuar precios".



"El organismo bipartito quedará en manos de ex autoridades de las empresas, por lo que cabe preguntarse dónde estará el rol del Estado y el de los consumidores y el personal".



Minucci puntualizó que "no habrá control" sobre "un grupo que maneja la energía hace cuatro años, y que gozará de autarquía financiera, personalidad jurídica propia e independencia funcional, además de plena capacidad jurídica y ausencia de alzada administrativa a la que recurrir en caso de conflicto", señaló el documento de prensa.



También sostuvo que la decisión sobrevino luego de una denuncia penal y tras un acuerdo de condonación de deudas millonarias a las firmas por multas por incumplimientos.



"Se realizó a poco del cambio del gobierno. Se trata de una maniobra de entrega de la soberanía energética", dijo, por lo que reclamó "la intervención de los legisladores".