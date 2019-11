Gremio de la Afip denunció el "crecimiento desproporcionado" de los organismos autárquicos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip), que lidera Julio Estévez (h), denunció hoy "el crecimiento desproporcionado de los organismos autárquicos como la AFIP, el PAMI y la Anses, entre otros", y sostuvo que ello coincidió con "el abrumador resultado de las PASO de agosto último".



Estévez (h) coincidió en ese sentido con recientes declaraciones del presidente electo, Alberto Fernández, quien se había expresado hace algunos días en similares términos.



"Como denunció el presidente electo, el gremio advierte un crecimiento desproporcionado de los organismos autárquicos como la AFIP, el PAMI y el Anses, entre otros. Estaban por afuera de la prohibición de ingresos de personal y fue coincidente con el resultado de las PASO, luego de las cuales se apuró el ingreso indiscriminado no calificado", señaló.



El dirigente sindical explicó que en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) "se utilizó la excusa de la convocatoria de personal realizada para este año, que permitió el ingreso de cientos de profesionales con excelentes aptitudes técnicas, pero también metieron miles de 'militantes' por la ventana y sin ninguna preparación técnica", dijo.



"Lo más alarmante es que a los profesionales calificados les fueron asignados grupos bajos, como si no fuesen siquiera profesionales y, a los 'militantes de Cambiemos', les dieron los más altos, en muchos casos sin tener título universitario", puntualizó.



El sindicalista enfatizó que la Upsafip "no desea que nadie se quede sin trabajo", aunque advirtió que "la moralidad de bragueta abierta del gobierno -que se llenó la boca afirmando el achicamiento de la planta estatal y terminó incorporando a miles de forma abrupta- no puede ser aceptada ni acompañada por el futuro gobierno", señaló en un comunicado.



"La Upsafip acompañará a los funcionarios de la AFIP que designe Fernández para separar la paja del trigo. Quienes ingresaron ahora por la ventana deberán capacitarse o entender que su lugar está en un local partidario y no en el organismo", concluyó.