Gremio jerárquico de la Afip advirtió que un contribuyente que quiebra no genera trabajo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip), Julio Estévez, advirtió hoy que "un contribuyente que quiebra es un contribuyente que no genera trabajo", por lo que instó a "la inmediata reducción de impuestos y a ampliar la base tributaria para que la ciudadanía pueda vivir mejor".



El dirigente formuló esos conceptos al inaugurar la sede Buenos Aires Sur del gremio en la localidad bonaerense de Avellaneda, ocasión en la cual expresó su "satisfacción", porque tanto "el Frente de Todos como las otras fuerzas opositoras escucharon las propuestas del sindicato, que comenzó a trabajar al respecto con los respectivos equipos técnicos".



"El oficialismo, lamentablemente, no lo hizo. Allí está el resultado de las urnas en las PASO de agosto último. El gobierno debe entender que un contribuyente que quiebra es un contribuyente que no genera puestos de trabajo ni actividad económica, no abona más impuestos y no puede contribuir a levantar el país", dijo Estévez en el acto gremial.



El sindicalista añadió que los jerárquicos de la AFIP tienen "el deber de ayudar a esos contribuyentes para que sigan adelante a fin de poner de pie a la Argentina todos juntos".



En el acto participaron el intendente de Avellaneda, el justicialista Jorge Ferraresi, y el obispo de esa localidad, monseñor Roberto Frassia, quien bendijo la sede sindical, además de funcionarios nacionales, invitados especiales y otros dirigentes gremiales.