Gremios protestaron y exigieron retrotraer la decisión de transferir el Museo Ferroviario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los trabajadores agrupados en la Federación Ferroviaria Argentina (FFA) protestaron en el predio del Museo Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz para reafirmar "la pertenencia propia de ese espacio histórico", exigieron su inmediata devolución a la empresa de la actividad y ratificaron su rechazo a la resolución 598/19, que lo transfirió a la firma Decahf Sapem.



La protesta fue encabezada por Omar Maturano, líder del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, y Delicia Codigone, referente de la Unión Ferroviaria (UF), quienes ya habían expuesto sobre el tema el sábado último durante "La noche de los museos".



El personal protestó en el predio de ese Museo Ferroviario, en la Avenida Libertador, a metros de la cabecera de Retiro, y rechazó "la apresurada transferencia del espacio de la órbita de la compañía Adifse a la de la Empresa Estatal Mayoritaria (Decahf Sapem) a partir del 1 de octubre" último, lo que calificó como "arbitrario y no participativo".



"La resolución no permite la necesaria participación de los gremios, que contribuyen a la conformación del material histórico y social del sector. La gestión del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, finalizó la obra edilicia y transfirió el primer y segundo piso al gobierno bonaerense y a la Adifse, y dejó la planta baja y el entrepiso para el Museo, lo que es insuficiente para exhibir colecciones, archivo y biblioteca", indicó un comunicado.



Maturano explicó que "la mayor parte de esas colecciones, archivo y biblioteca está depositada de forma precaria", y remarcó que la FFA encara "la paritaria exigiendo la defensa del museo, su puesta en valor y la vigencia de la memoria y los sentimientos".



El dirigente gremial exhortó a las autoridades a derogar esa resolución y exigió "participación" para analizar "la mejor forma de preservación de los bienes ferroviarios”.



También indicó que "el histórico edfiicio debe ser puesto al exclusivo servicio del museo, dentro de la empresa y no en otra fantasma dependiente de la cartera de Transporte".



La FFA, que también integran señaleros (ASFA) y jerárquicos (Apdfa), explicó que el Museo Ferroviario funciona en el emblemático galpón número 1 del ex Ferrocarril Central Argentino, y fue transferido de ámbito "sin razones debidamente justificadas".



Además, funciona de manera parcial por "el desmantelamiento de la cochera donde estaba un segmento del material tractivo y remolcado histórico que, puesto a la intemperie, fue depredado y muchas de sus piezas destruidas o robadas”, concluyó la entidad.