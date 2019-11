Gribaudo, candidato del oficialismo, presentó el proyecto "Bombonera 100 mil"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Chiristian Gribaudo, candidato por la lista oficialista en Boca Juniors, de cara a las elecciones del 8 de diciembre, presentó esta noche el proyecto "Bombonera 100 mil", que propone la ampliación del estadio "Xeneize".



Gribaudo dijo que la obra "se realizará en caso de ganar las elecciones" la fórmula que encabeza junto con Juan Carlos Crespi, en la lista que se propone como continuadora de la gestión de Daniel Angelici, el actual presidente que está a dos semanas de concluir su mandato.



El proyecto consiste en ampliar la Bombonera para convertirlo en un estadio para 100 mil personas, el 60 por ciento sentados, y que se realizaría mediante la compra de las dos manzanas y media lindantes con el estadio, sobre la calle Del Valle Iberlucea.



Cabe recordar que los vecinos de esas manzanas fueron sondeados varias veces en las últimas tres décadas por distintas gestiones boquenses, y la respuesta a vender siempre fue negativa.



El tema del estadio fue recurrente durante la gestión de Angelici, quien decenas de veces sostuvo que era casi imposible modificar el estadio debido a que la mayoría de los vecinos no querían vender.



Sin embargo, Gribaudo dijo ahora que el tema "estaría solucionado y los vecinos estarían dispuesto a hacerlo", sin dar ningún tipo de detalles.



El acto de esta noche tuvo lugar en el salón Juan De Dios Filiberto, ubicado debajo de una de las tribunas del estadio Alberto J. Armando, y contó con la presencia, además de Gribaudo y Crespi, de los arquitectos autores del proyecto, Jorge Hazan y Norberto Luna.



La idea, según Hazan, es bajar el piso del estadio, girar la cancha, las cabeceras estarían dónde ahora están los laterales y subir 10 metros la segunda bandeja.



La realización tardaría tres años y medio, porque se haría en los momentos que no haya fútbol oficial. La construcción no llevaría más de un año y medio de corrido, agregaron los profesionales.



Gribaudo, de 46 años, fue hasta hace dos meses el secretario general del club y encabeza la lista oficial para los comicios a realizarse el 8 de diciembre.