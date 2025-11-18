Griselda Siciliani y Luciano Castro se encuentran viviendo a pleno su amor desde hace casi dos años. Este reencuentro fue totalmente inesperado para ambos. La actriz, que protagoniza "Envidiosa," confesó que el regreso no fue guionado, ya que no tenían una cotidianidad y él era alguien del pasado, un ex novio de la juventud. Siciliani describió la relación actual como "muy hermosa" y "muy mágica," sintiendo que fue como "un rayo que nos partió" y que no les quedó otra que entregarse al amor.

A pesar de que su vínculo marcha "más que bien", Siciliani admitió que, como en toda pareja, existen acuerdos y desacuerdos que, lejos de ser un problema, los divierten. La actriz se sinceró al decir que su relación es una "negociación constante" porque ambos tienen "universos tan diferentes". Explicó que "todo lo que en uno es blanco, en el otro es negro" y que no se parecen "en nada", pero se divierten mucho, son compañeros y se ríen de sí mismos todo el tiempo.

Publicidad

En esta negociación constante, Griselda Siciliani tiene un límite clarísimo que no negocia: no quiere convivir. La razón principal es que le gusta mucho la soledad, y no le agrada llegar a su casa y que haya alguien, salvo que sea su hija. Ella explicó que había estado ocho años soltera, haciendo la "vida loca" y estando consigo misma, por lo que le resulta muy difícil cambiar esa costumbre, llegando al punto de que "¡Ni siquiera quería tener novio!".

Del otro lado, Luciano Castro piensa diferente. El actor "quiere convivir, quiere casarse; él quiere todo".

Publicidad

Para que la balanza no se incline, ya que si no, Siciliani siempre gana en la discusión, ambos negociaron y encontraron una solución intermedia para tener "un algo en común". La solución que apareció fue tener "el proyecto de tener una casita en la playa que sea de los dos". Esta casa en el mar se convierte en su forma de tener algo en común sin "convivir del todo". Siciliani está dispuesta a convivir solo en vacaciones. La idea les pareció perfecta porque Luciano es muy del mar y la playa es su "hábitat".