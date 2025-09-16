GRUPO HUARPE te invita a una Búsqueda del Tesoro: ¡Ganate una PlayStation!

San Juan se prepara para recibir la estación más colorida del año con una propuesta que combina diversión, tecnología y aire libre. El próximo domingo 21 de septiembre, de 14.00 a 18.30 horas, el corazón verde de la ciudad, el Parque de Mayo, será el escenario de la “Búsqueda del Tesoro Día del Estudiante / Primavera 2025”, un evento gratuito diseñado especialmente para la juventud sanjuanina. Esta actividad estará en el marco de las celebración de los 20 años de DIARIO HUARPE.

Con la organización de GRUPO HUARPE y el apoyo del Municipio de Capital y la Dirección de Juventudes, la iniciativa busca ofrecer una alternativa de celebración segura, recreativa y completamente accesible para jóvenes de entre 14 a 23 años.

Una aventura en el corazón de la ciudad

La mecánica del evento está pensada para fomentar el trabajo en equipo, la exploración y el descubrimiento de los rincones más emblemáticos del parque. La participación es simple pero emocionante. Los interesados deberán registrando completando un breve formulario en el stand de GRUPO HUARPE.

Una vez registrados, se embarcarán en una aventura resolviendo adivinanzas y acertijos que los guiarán a través de un recorrido por cinco puntos icónicos: la estatua de Federico Cantoni, la zona de juegos, el lago, el Paseo de las Banderas y la imponente estatua del General San Martín. En cada estación, los equipos deberán superar una consigna y, en algunas, tomarse una fotografía grupal como prueba de su hazaña. Quienes logren completar todo el circuito estarán habilitados para participar por el gran premio final: un PlayStation.

El sorteo tendrá lugar a las 18:15 en el escenario principal, poco antes del show central que cerrará la celebración.

Pero la diversión no espera hasta el final. Durante toda la tarde, el stand del GRUPO HUARPE contará con una ruleta de premios. Todos los jóvenes que completen el formulario de inscripción podrán acercarse a girarla y ganar al instante una variedad de premios sorpresa que incluyen tecnología, ropa urbana, perfumes, entradas a eventos y experiencias únicas.