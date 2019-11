Güemes de Santiago del Estero venció a Douglas Haig de Pergamino y es puntero en la Zona 1

Güemes de Santiago del Estero le ganó como local a Douglas Haig de Pergamino por 3 a 1 y lidera la Zona 1 del torneo Federal A de fútbol, tras proseguir hoy la duodécima fecha del certamen que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional para la próxima temporada.



El encuentro se jugó en estadio Arturo Miranda, en la capital santiagueña, y los tantos de Güemes fueron anotados por Hugo De Marco (42m. PT), Luis Leguizamón (46m. ST) y Alan Giménez (49m. ST); mientras que Franco Coronel (29m. PT) había puesto en ventaja a Douglas.



Con esta victoria, Güemes llegó a las 19 unidades y es líder; en tanto que los pergaminenses se quedaron con 15 puntos y en la séptima ubicación.



Los resultados y posiciones de las dos Zonas del Federal A, fueron los siguientes:



-Zona 1:



Hoy:



San Martin de Formosa 1 (Cristian Ibarra) - Chaco For Ever 0.



Juventud Unida de Gualeguaychú 1 (Exequiel Fiorotto) - Unión Sunchales 1 (Matías Zbrun).



Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 1 (Bruno Tonarelli) - Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 0.



Güemes de Santiado del Estero del Estero 3 (Hugo De Marco, Luis Leguizamón y Alan Giménez) - Douglas Haig de Pergamino 1 (Franco Coronel).



Sarmiento de Resistencia 2 (Sebastián Parera y Gonzalo Cañete) - Crucero del Norte de Posadas 2 (Alvaro Klusener y Francisco De Souza).



Central Norte de Salta 0 - Sportivo Belgrano de San Francisco 1 (Fernando Moreira).



La fecha se completará mañana con el partido que protagonizarán Sportivo Las Parejas ante Boca Unidos de Corrientes, a partir de las 20.30.



Quedó libre en esta fecha Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos).



Posiciones: Güemes 19 unidades; Boca Unidos y Chaco For Ever 18; Sarmiento 17; Central Norte 16; Sportivo Las Parejas y Douglas Haig 15; Unión Sunchales, Defensores de Pronunciamiento y Crucero 14; Sportivo Belgrano y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 13; San Martín 12; Juventud Unida 9; y Gimnasia de Concepción 8.



-Zona 2:



El viernes:



Deportivo Maipú de Mendoza 1 (Daniel Garro) -Villa Mitre de Bahía Blanca 1 (Carlos Herrera).



Ayer:



Deportivo Madryn 2 (José Michelena y Nicolás Capelino) - Sol de Mayo de Viedma 0.



Hoy:



Olimpo de Bahía Blanca 0 - Sansinena de General Cerri 1 (Enzo Fernández).



Sportivo Peñarol de San Juan 1 (Federico Paz) - Juventud Unida Universitario de San Luis 0.



Cipolletti de Río Negro 2 (Hernán Altolaguirre y Matías Carrera) - Camioneros de Luján 1 (Laureano Tello).



Sportivo Estudiantes de San Luis 0 - Sportivo Desamparados de San Juan 1 (Ricardo Tapia).



Ferro Carril Oeste de General Pico 3 (Joaquín Vivani, Ezequiel Riera y Emanuel Morete) - Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 2 (Bruno Cabrera y Francisco Leonardo).



Quedó libre en esta jornada Huracán Las Heras de Mendoza.



Posiciones: Maipú 24 puntos; Huracán Las Heras 23; Cipolletti 18; Ferro y Sansinena 17; Peñarol 16; Deportivo Madryn, Estudiantes 15; Villa Mitre 14; Camioneros 12; Desamparados y Sol de Mayo 11; Olimpo y Juventud Unida Universitario 9; y Círculo Deportivo 7.