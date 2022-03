Guerra contra la inflación: el Gobierno quiere retrotraer precios y amenaza con sanciones

Tras declararle la "guerra a la inflación", el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas afirmó hoy que el Gobierno va a "actuar con el peso de la ley" sobre los sectores que en las últimas semanas implementaron remarcaciones y que van a exigir a los empresarios "que retrotraigan los precios que no tienen justificación".

"Vamos a trabajar cadena por cadena. Vamos a comparar la estructura de costos con los datos que informen los empresarios y conformar una mesa de trabajo. Somos un gobierno de diálogo, pero si vemos que del otro lado no encontramos una respuesta adecuada, y hay excusas o prácticas especulativas, vamos a actuar con el peso de la ley", sostuvo Kulfas en diálogo con FM Futurock.

Y advirtió: "El primer objetivo es estabilizar esta situación que está agudizada por la suba de los costos de las materias primas. En las últimas semanas vimos remarcaciones que nos parecen injustificadas e inaceptables y queremos discutirlas con la cadena para frenarlas en lo inmediato".

"Iniciamos una etapa nueva. Hay sectores en donde las subas de los precios reflejan los aumentos que se produjeron en los commodities. A ese sector le estamos ofreciendo una respuesta concreta. No vamos a permitir que ese aumento del precio del trigo se traslade a las góndolas. ¿De qué manera? Con el fideicomiso que fue anunciado el viernes pasado", afirmó.

"Lo explicó muy bien el ministro (de Agricultura) Julián Domínguez, ésta es una medida transitoria, es para poder financiar un fondo que estabilice el precio del trigo en el mercado interno, es para justamente lograr cuidar la mesa de los argentinos, evitar ese traslado tan fuerte, es algo que estamos viendo en todo el mundo. Esta medida no tiene ningún perjuicio para el productor. Al contrario, el productor va a cobrar el precio por su producto vinculado al precio de mercado internacional", sostuvo el funcionario.



Kulfas aseguró que el fideicomiso del trigo "va a compensar el precio al cual van a tener que comprar los molinos harineros para que ese mayor peso del precio del trigo no se traslade en la cadena, es decir que la harina que van a comprar los panaderos, la industria de fideos, los fraccionadores sea a un precio promedio retrotraído".



A continuación aseguró que "vamos a retrotraer los aumentos porque va a haber un fideicomiso operando que va a establecer que el valor ya no es más de 35 mil o 40 mil pesos (la bolsa de harina), como algunos llegaron a pagar, sino que va a ser algo parecido a lo de febrero".

"Lo que estamos haciendo es estabilizar las subas de precios y retrotraerlas a los valores que había antes, para eso opera el fideicomiso, eso es justamente lo que vamos a conversar con el sector alimenticio. Y por otro lado, está la cuestión de alguna suba que no tiene una justificación en aumentos de costos porque tienen un componente especulativo y vamos a ser muy duros en que eso tiene que frenar de inmediato", aseveró.



Kulfas dijo que "necesitamos darle más certidumbre y mayor expectativa a la siembra futura del trigo. El trigo se ha vuelto, en el mercado internacional y en nuestro mercado particular, un bien preciado debido a que esta triste guerra afecta a dos países trigueros", debido a que cerca del 30% de la exportación mundial de trigo proviene de Ucrania y de Rusia.



"Consideramos que era mejor fondear este fideicomiso por el lado del complejo soja, sobre todo teniendo en cuenta que esto lo van a pagar los seis, siete exportadores principales del sector sojero, y darle al productor de trigo una expectativa positiva para que aumente su siembra, tenga mejores condiciones para lo que viene. Entonces ahí podemos esperar una salida que sea siempre por el lado de más producción, más exportaciones. Este es el esquema que se ha generado y lo que se explicó entre ayer y anteayer", añadió.

Explicó que "ser duros es usar la persuasión y las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo, que es la Ley de Abastecimiento, la Ley de Defensa a la Competencia y otros mecanismos para cuidar a los consumidores. En la pandemia, en el peor momento, las hemos usado y dieron un resultado importante en la primera etapa".



El ministro adelantó también que durante esta semana el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, "va a dar a conocer medidas puntuales sobre los comercios de cercanía".



"Estamos viendo una dispersión enorme de precios que nos parece inaceptable. Hay un alto grado de cumplimiento de precios cuidados en supermercados, que es la boca tradicional de este programa, y luego ese mismo producto en comercios de cercanía aparece con precios elevados, esos son temas que vamos a ordenar", señaló.



"Vamos a exigirles a los empresarios que retrotraigan los precios que no tienen justificación, también vamos a aplicar este fideicomiso que es una manera de compensar esa suba de costos. Ahí vamos a organizar la cadena y otros sectores donde vemos un desajuste importante. Si vemos que hay subas injustificadas y a pesar de las medidas tomadas no hay un reajuste de este esquema, tomaremos medidas drásticas", concluyó.