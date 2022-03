Guerra contra la inflación: para un economista sanjuanino, Alberto tratará de “apagar el incendio con nafta”

Según el Gobierno, la guerra contra la inflación ya comenzó. El viernes fue el gran día para el presidente Alberto Fernández que, sin dar mayores detalles sobre cómo será el control de precios, explicó el contexto político que atraviesa transversalmente a la economía del país. El economista sanjuanino, Eduardo Coria Lahoz, dijo a DIARIO HUARPE que “tratará de apagar el incendio con nafta”.

Para el experto, Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo. Para él, una de los principales causa es la emisión monetaria. “Hay que ponerle un candado al Banco Central durante un par de años para que no emita más dinero”, sostuvo. Entiende que esto generará un mejoramiento en el déficit de las cuentas públicas del Estado.

El sanjuanino relató que la restricción de emitir dinero ya se aplicó en Argentina durante la década de los ‘90. Dijo que durante diez años no hubo inflación. Aseguró que esto no es novedoso, pero que lo hacen todos los países desarrollados del mundo.

Puso de ejemplo el caso de Perú y lo calificó de paradigmático. Indicó que el sol (moneda peruana) es el más estable de la región porque hace diez años reformaron la carta orgánica para prohibirle al Banco Central financiar la crisis fiscal del Gobierno de turno. Argumentó que esa fórmula hizo que la inflación desapareciera. “No es una cosa tomada de los pelos”, opinó.

Coria Lahoz tiene pocas esperanzas de que el presidente Fernández pueda sobreponerse a los índices inflacionarios: “No sé con qué armas piensa luchar esta batalla. Si lo hace con las mismas que veníamos teniendo, no llegaremos a ningún lado. Obtendremos los mismos resultados que ahora”, sostuvo.

Para el economista hubo algunas medidas que afectaron de lleno al sector productivo como, por ejemplo, el control de precios, la retención en las exportaciones y diversas restricciones. En caso de no encontrar un punto de partida, vaticinó que se acentuará la recesión financiera.

Para lidiar de una vez por todas con este índice que genera preocupación, Coria Lahoz precisó que la cartera económica deberá encontrar el rumbo económico. Indicó que el plan debe estar apoyado en la promoción de la producción y de las exportaciones, como así también en bajar el gasto público y la presión tributaria.

“Casi ningún país del mundo tiene los niveles inflacionarios que tenemos nosotros. Esto implica dejar de regalar platita. La solución está a la vuelta de la esquina”, opinó. “La presión tributaria es exorbitante. Si prevén aumentar impuestos estamos en el horno porque generará más recesión”, agregó.

Yendo al llano, el sanjuanino pidió a Fernández que maneje las cuentas como lo hace una familia a la que no le dan los números para llegar a fin de mes. “Cuando la familia se encuentra que no puede cubrir los gastos, los reduce. Cosa que lamentablemente no lo hace este Gobierno o no lo quiere hacer”, aseveró.

El presidente explicó que esta semana será fundamental para estrechar vínculos con diferentes sectores. Serán los ministros quienes comuniquen las medidas centrales. Todos los actores de la economía tendrán un rol preponderante. De este selecto grupo, no escaparán los gobernadores quienes estarán convocados. “La batalla es contra los especuladores y codiciosos”, esbozó Fernández en su último discurso.