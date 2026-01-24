El peronismo tucumano enfrenta otro episodio más de su interna ante las escandalosas imágenes de las vacaciones del gobernador Osvaldo Jaldo en las playas de Aruba.

En el regreso de sus funciones, el mandatario provincial dispuso la intervención de la Caja Popular de Ahorros que estaba gestionada por el diputado Carlos Cisneros tras acusarlo, de ser el responsable de filtrar las fotos a los medios y a las redes sociales.

La Caja Popular le pertenece al sindicato La Bancaria que en la provincia lidera Cisneros. Es una mega estructura que entrega créditos a empleados públicos, hace operaciones financieras y hasta tiene el manejo del juego provincial en sociedad con el empresario Roberto Sagra.

El gobernador tuvo sus vacaciones en las playas de Aruba. Al revelarse las imágenes, acusó a Cisneros de usarlas en su contra.

Pero este conflicto viene sucediendo de manera paulatina hace varios meses con otras disputas hasta que el hecho de Aruba, desató la furia del gobernador.

Jaldo dio una conferencia de prensa con un nivel de tensión política explícita: “me tomé licencia por diez días hábiles por razones particulares, sin goce de sueldo. Algunos medios nacionales que han sido motivados, incentivados por personajes de esta querida provincia, que muy pronto se va a conocer quiénes son. Esto ha sido un carancheo político”, dijo tajante ante la prensa local.

El diputado nacional por Tucumán, Carlos Cisneros, en la mira por las acusaciones de Jaldo.

Si bien no mencionó a Cisneros en la conferencia, horas después quedó clarísimo a quien apuntaba cuando decidió intervenir la Caja, una decisión de alta tensión política en la provincia norteña.

En este panorama, Jaldo nombró como interventor a Guillermo Norry, un dirigente que se desempeñaba como interventor del municipio de Alberdi y desplazó al actual gerente, José Díaz, que responde políticamente a Cisneros.

En la arena política tucumana, cuadros dirigentes aguardan por una “guerra de guerrillas” entre el gobernador y Cisneros, teniendo como escenario principal, las elecciones de 2027, comicios donde varios cargos estarán en disputa.



