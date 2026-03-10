UPCN San Juan Vóley ya conoce a su próximo rival en los playoffs de la Liga de Vóleibol Argentina. El conjunto sanjuanino enfrentará a Monteros Vóley en las semifinales del certamen, luego de que el equipo tucumano eliminara a River Plate en su serie de cuartos de final.

La instancia se disputará al mejor de tres partidos y, a partir de ahora, se jugará con localías, por lo que UPCN volverá a presentarse ante su público en San Juan.

Publicidad

El primer encuentro de la serie se disputará el 17 de marzo a las 21,30 en Tucumán, mientras que la revancha será el 24 de marzo a las 20 en el estadio de UPCN.

En caso de ser necesario un tercer y decisivo partido, la ventaja deportiva le corresponde a UPCN por su mejor ubicación en la fase regular, por lo que ese encuentro condicional está previsto para el 25 de marzo a las 21, también en San Juan.

Publicidad

Todos los partidos podrán verse por Fox Sports y ACLAV en YouTube. UPCN alcanzó esta instancia tras eliminar el fin de semana a San Lorenzo en cuartos de final.

Por su parte, en la otra llave de semifinales se enfrentarán Ciudad Vóley y Tucumán de Gimnasia.