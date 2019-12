Guerrieri intentará consagrarse en Malasia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El argentino Esteban Guerrieri, con Honda Civic Type R, será uno de los cuatro candidatos a la corona de la Copa Mundial FIA de Turismo (WTCR), en la última fecha de la segunda temporada del campeonato de la especialidad, que se definirá el sábado en el circuito de Sepang, en Malasia.



El piloto de Mataderos, Esteban Guerrieri (34 añods), que integra el equipo del ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, llega como el mejor representante de Honda en el campeonato, al ocupar la segunda posición en el torneo.



Apenas ocho unidades lo separan del líder, el húngaro Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), cuando restan las tres carreras a disputarse el sábado, y los otros candidatos son el francés Yvan Muller y el sueco Thed Björk, ambos del Cyan Racing Lynk & Co.



La actividad comenzará hoy por la noche de Argentina (23:00), con el primer entrenamiento. Hacia las 01:45 del viernes se disputará la segunda, mientras que a las 04:15 será la primera clasificación. El mismo viernes pero desde la 08:30 se realizará la segunda clasificación. Las carreras tendrán lugar el sábado, desde las 04:15, 07:15 y 09:10.



"Antes del inicio de la temporada, mi objetivo era llegar a la final con buenas posibilidades de ganar el campeonato. Y después de vencer en la primera carrera en Marruecos, supe que era una posibilidad realista", le explicó el porteño a Telam, que tiene tres triunfos en lo que va de la temporada.



"El equipo hizo un trabajo fantástico durante todo el año para seguir empujándonos y situándonos en esta posición, y sé que no escatimarán esfuerzos para que ganemos", agregó quién viene de sumar un 4° lugar, un 10° y un abandono en Macao, cita donde cedió la punta del certamen.



"Sólo quedan tres carreras y cuatro pilotos en la batalla, pero creo que somos tan afortunados como cualquier otro. Estoy segundo en puntos, así que la realidad es que tengo que atacar si quiero ser campeón, pero hay otros pilotos que tienen que correr aún más riesgos, así que me siento bien en la situación en la que estoy", culminó Guerrieri.