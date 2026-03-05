Por qué podrían echar a Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada

La estadía de Brian Sarmiento en Gran Hermano se vio afectada por un fallo del Juzgado Civil N° 56 debido al incumplimiento de la cuota alimentaria de su hija Frida. El exfutbolista mantiene una deuda de 22 meses que supera los $12 millones, por lo que la Justicia dispuso la retención de sus haberes en Telefe, Paramount y Kuarzo para cubrir un primer pago urgente de un millón y medio de pesos.

Mariana Tessie Poza, madre de la niña y residente en Alemania, describió la conducta del participante: "Son intermitentes las apariciones de él económica y emocionalmente; vengo me voy, vengo me voy, 10 años así". Sobre la falta de pago constante, añadió: "Este es el tercer o cuarto convenio... antes tampoco había pagado".

Poza detalló que para sostenerse debe realizar múltiples tareas: "Acá yo tengo tres trabajos: trabajo a tiempo parcial en un comercio, hago limpiezas faciales y también trabajo de limpieza, un extra que tengo voy a limpiar casas".

La mujer manifestó su indignación ante la exposición mediática de Sarmiento considerando que la cuota de 450.000 pesos mensuales representa menos de 300 euros en Europa: "Me molestó un poco porque yo inocentemente o ilusamente cuando él me decía 'no tengo trabajo', le creía. Y ahora esto ya es evidente que tiene trabajo".

Asimismo, denunció presiones previas del jugador: "Mediante abogados se planteó que si renunciaba a la cuota de alimentos, él me firmaba la tenencia o el poder para salir del país". Poza también recordó el dolor por las omisiones de Sarmiento en programas previos: "Lo más doloroso que él hace es la diferencia entre las otras dos nenas y Frida... en PH dijo a quién extrañaba y habló de sus dos hijas. Eso es como muy doloroso".

Finalmente, se refirió al presente de su hija de 10 años: "Ella se lo toma muy a broma, lo quiere ver... pero hace un tiempo me dijo que no quería hablar más con él porque se sintió incómoda por algunas situaciones".

En tanto, la defensa de Sarmiento confirmó que cumplirá con la sentencia, aunque aclaró que no es un gesto voluntario sino una obligación del fallo. La producción del reality analiza ahora si le comunicará la noticia al jugador dentro de la casa o al finalizar su aislamiento.