Alquilaba el auto para transporte de pasajeros y se lo usaron para robar

A primera hora de este jueves, personal de la Brigada de Investigaciones Oeste realizó un operativo en Concepción para secuestrar un Chevrolet Corsa color champagne. El procedimiento tuvo lugar en una vivienda situada en la intersección de calles Colombia y Entre Ríos, a 50 metros de la cancha de San Martín, luego de una investigación sobre diversos atracos donde el auto fue protagonista. Según explicó el detenido, lo alquilaba para transporte de pasajeros.

La medida judicial se basó en las denuncias de al menos cinco víctimas que fueron asaltadas mientras caminaban o hacían ejercicio por la Avenida Libertador, en las inmediaciones del “Parador del Ciclista” y la zona de Marquesado. Según el registro policial, los arrebatos ocurrieron en el lapso de una semana, entre el 3 y el 10 de febrero de 2026, bajo una modalidad donde los delincuentes descendían del vehículo para abordar a los transeúntes.

Publicidad

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron el rodado y un paragolpes con el que pretendían modificar su apariencia. Cuando la Policía allanó en esta vivienda secuestraron un paragolpes y estaban por pintarlo y cambiárselo a este Chevrolet.

El dueño del automóvil fue arrestado en el lugar, aunque manifestó no ser autor de tales ilícitos y aseguró que el vehículo lo alquilaba para las diferentes aplicaciones de transporte de pasajeros. Actualmente, el caso sigue bajo investigación para determinar si los delitos se extendieron a otras jurisdicciones además de la zona de Rivadavia.