El cronograma de días de corta en el sistema de riego volvió a encender el malestar entre productores agrícolas de San Juan. Regantes de distintos departamentos cuestionan la cantidad de días sin agua previstos para los próximos meses y advierten que la planificación propuesta por Hidráulica para la temporada podría afectar tanto el cierre del actual ciclo productivo como el inicio del siguiente.

La discusión se reactivó tras una nueva reunión del Consejo de Hidráulica, donde autoridades provinciales y representantes de las juntas de riego analizaron el volumen de agua disponible y la forma de distribuirlo durante el resto del año hídrico. El debate no solo gira en torno a cuántos hectómetros cúbicos se entregarán al agro, sino también a cómo se organizarán los períodos de riego y los extensos días de corta previstos entre otoño e invierno. En este encuentro se dijo que se iba a destinar 633 hm³ y, tras una discusión, se pasó a 650 hm³ de agua; el tema pasa porque las autoridades habían afirmado que eran 700 hm³. El problema principal pasa por la cantidad de días de corta, que de mayo a junio inclusive, no se iba a destinar agua para regadío, volviendo recién el líquido vital en agosto.

En ese contexto, algunos sectores productivos consideran que la planificación propuesta deja demasiado tiempo sin agua para los cultivos, lo que podría comprometer tanto la última etapa del riego de esta temporada como la preparación de los suelos para el próximo ciclo agrícola.

Entre las voces críticas aparece la del productor y regante Eduardo Garcés, referente de la Federación de Viñateros, quien expresó su enojo por la forma en que se vienen modificando las previsiones de agua para el agro.

“Nos habían hablado primero de un escenario de 800 hectómetros, después aceptamos bajar a 700, pero después aparecieron cifras menores. Ahí es donde empieza el malestar”, señaló Garcés en declaraciones al programa San Juan en Noticias, de Radio Mitre 95.1.

Según el productor, la preocupación central no pasa solamente por la cifra final de agua disponible, sino por la cantidad de días de corta que se generarían si se mantiene el esquema actual de distribución. “Por ahí alguien que escucha dice que la diferencia entre 700 y 633 hectómetros no es tanta, pero eso representa entre 40 y 50 días más de corta”, explicó.

“Lo que nos proponen es tener agua unos días en marzo, unos días en abril y después cortar hasta agosto. Nosotros planteamos que se necesitan algunos días de riego en mayo, junio o julio para sostener los cultivos”, afirmó.

En su planteo, Garcés también sostuvo que las juntas de riego habían acompañado inicialmente una propuesta para mantener un volumen mayor de agua destinado al agro y que el cambio posterior en las cifras generó desconfianza entre los productores.

“La distribución del agua se hace en conjunto entre Hidráulica y los representantes de los regantes. No se puede cambiar todo en el medio del proceso”, señaló.

Según el dirigente, la incertidumbre afecta directamente la planificación de los productores, que organizan los turnos de riego y las tareas agrícolas con varios meses de anticipación: “Uno programa los riegos, las juntas los informan a los regantes y cada productor arma su cronograma. Si después te cambian todo a mitad de camino, se complica trabajar”.

En ese marco, el dirigente también planteó que el agua es un recurso central para sostener la producción agrícola, especialmente en una provincia donde la actividad depende casi exclusivamente del riego artificial.

“Para nosotros el agua es vida. Si no tenemos el riego que necesitamos, la producción se cae”, afirmó.

La sequía se agravó y los diques vuelven a ser el centro de la discusión

El debate sobre los días de corta también está atravesado por un contexto hídrico complejo en la provincia. El sistema de embalses del río San Juan atraviesa nuevamente un escenario delicado tras el fuerte descenso en el aporte del río durante el último ciclo.

Los tres diques principales —Los Caracoles, Punta Negra y Ullum— se encuentran cerca de sus niveles mínimos de seguridad operativa. En el caso de Ullum, incluso se ubica por debajo de ese umbral, lo que deja al sistema con alrededor de 19 hectómetros cúbicos menos de lo necesario para garantizar su nivel de resguardo.

Cada jornada de riego agrícola implica la liberación de cerca de tres hectómetros cúbicos de agua desde los embalses hacia los canales, lo que obliga a administrar con extremo cuidado las reservas disponibles. El agro es, además, el principal usuario del sistema hídrico provincial: consume más del 80% del agua que se distribuye en la cuenca del río San Juan.

Por ese motivo, el desafío para las autoridades y los representantes de los regantes pasa por encontrar un equilibrio entre sostener la actividad productiva y evitar que los embalses vuelvan a quedar en niveles críticos, como ocurrió durante los años más duros de la sequía.

Mientras tanto, el debate seguirá abierto en el Consejo de Hidráulica, donde Gobierno y representantes de los productores deberán definir el volumen final de agua y el esquema de riego para los próximos meses. El próximo martes está previsto que se realice el encuentro y terminar de definir todo.