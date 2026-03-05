Los secretos del maquillaje de Tini Stoessel para ojos magnéticos

Lograr una mirada hipnótica como la de Tini Stoessel requiere técnica y equilibrio para obtener intensidad sin perder frescura. El primer paso es un delineado superior bien pegado a las pestañas que se afina en el lagrimal y termina en una colita sutil hacia arriba para elevar el ojo. Se recomienda evitar el negro intenso en todo el contorno, ya que puede endurecer la expresión; para suavizar, se puede optar por tonos marrón oscuro o grafito.

La profundidad estratégica se obtiene mediante sombras en degradé: un tono medio en la cuenca, oscuro en el ángulo externo y uno claro o satinado en el centro del párpado. Los colores recomendados para este efecto tridimensional son bronces, marrones cálidos, ciruelas suaves o rosados ahumados. Además, la iluminación inteligente en el lagrimal, bajo el arco de la ceja y en el centro del párpado es vital para abrir la mirada.

Para el marco de los ojos, las pestañas deben rizarse antes de aplicar máscara de volumen en la raíz y una segunda capa solo en el tercio externo. Si se usan pestañas postizas, estas deben ser livianas y más largas en la parte externa para alargar sin "pesar". Por su parte, las cejas deben peinarse hacia arriba y rellenarse solo donde falte densidad para que no compitan con el ojo.

El equilibrio facial es determinante para que la mirada no pierda foco: una base liviana, piel luminosa y labios neutros generan armonía. La fórmula sugerida es: "Ojos fuertes + labios nude" u "Ojos suaves + labios protagonistas". Finalmente, la intensidad se completa con la actitud, la postura y la seguridad al llevar el maquillaje.