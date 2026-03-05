La fuerte actitud de Gabriela Sabatini tras el nacimiento de la hija de Oriana

Aunque el nacimiento de Gia Dybala Sabatini ha completado la alegría de su familia, la actitud de su tía, Gabriela Sabatini, ha despertado múltiples interrogantes. Pese al refrán que asegura que los recién nacidos traen unión, en este caso el nacimiento no ha logrado, al menos públicamente, el acercamiento entre la familia materna y la ex deportista.

Desde la llegada de su única sobrina, la mejor tenista argentina de la historia ha optado por un silencio absoluto en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 800 mil seguidores. No se han registrado posteos, historias ni comentarios que hagan referencia a la situación que viven Oriana Sabatini y su hermano Osvaldo. Esta ausencia de mensajes, que no incluye ni ataques ni gestos para tender puentes, profundiza la percepción de un alejamiento.

Su actividad más reciente en la plataforma ocurrió hace una semana, cuando compartió imágenes de su visita al Teatro Colón junto a Julio Bocca. En dicha publicación, Gabriela expresó: "Qué lindo verte siempre, Julio. Gracias por invitarme a ver los ensayos y por mostrarme el teatro por dentro… que maravilla el Teatro Colón. Te felicito por todo lo que estás haciendo. Te admiro profundamente y te quiero mucho. La foto perfecta".

Durante febrero, la leyenda del tenis recorrió diversas provincias del país como turista y participó en acciones comerciales. Si bien estuvo presente en eventos locales, no hubo pistas de un encuentro con su hermano, dejando vigente la duda sobre si Gia logrará el milagro del abrazo fraterno. En este contexto, también han trascendido noticias sobre el gesto generoso de Sabatini hacia el periodista Juan Miceli y el misterio que rodea a su influyente pareja.