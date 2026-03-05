Pancakes de avena y manzana: la receta para un desayuno rico

Paulina Cocina volvió a marcar tendencia en las redes sociales al compartir una propuesta pensada para quienes buscan practicidad sin sacrificar el sabor en las mañanas. Antes de brindar los detalles técnicos de su plato, la influencer compartió una fuerte reflexión con sus seguidores: «¿Por qué no se valora al desayuno como se debe? Es la comida más importante del día chicos, no deberíamos resolverla a lo vago sólo porque no te sabes organizar. Por suerte estoy yo para corregir ese error histórico con PANCAKES DE AVENA».

La lista de ingredientes necesarios para esta receta incluye 3/4 taza de avena instantánea, "2 huevos (grandes, eh, que no anden con complejo de codorniz)", una manzana cortada en cubitos chiquitos, una cucharada de endulzante, un chorrito de esencia de vainilla, una cucharadita de polvo para hornear, media taza de leche y manteca. Para el emplatado final, se sugiere acompañar con fruta y miel, al estilo "onda Pinterest".

Respecto al paso a paso, la creadora de contenido explicó: «Mandá todos los ingredientes al bowl: avena, huevos, manzana, endulzante, vainilla, polvo para hornear y leche. Batilo o mixealo hasta que tengas una mezcla con textura de «casi licuado pero espeso». Pro tip: no te olvides de la vainilla, no queremos pancakes aburridos».

En cuanto a la cocción, señaló que se debe calentar una sartén con manteca, asegurando que «el amor empieza ahí», para luego volcar cucharadas de la preparación. «La idea es que queden redonditos, pero si salen raros decí que son pancakes «artísticos». Cociná unos 5 minutos por lado. Comé directo como si no hubiera un mañana o guardalos en el freezer para esos días donde todo sale mal menos tu desayuno. Descongelalos en microondas o al horno, suavecito, unos 10 minutos», detalló.

Para finalizar, destacó la utilidad de esta receta para organizar la alimentación semanal: «Con esta receta te salen una tonelada, literal. Podés desayunar como un campeón, congelar para después o resolver cualquier momento de hambre. El único secreto es dejarlos reposar bastante y ponerle manzana porque te quedan súper húmedos y ricos. Los tenés congelados, los sacan un ratito antes o les das treinta segundos de microondas».