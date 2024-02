Poco después de que los diputados de la Nación resolvieran pasar a comisión el tratamiento de la ley Ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, no descartó que se pueda convocar a un plebiscito para definir si la gente apoya o no la iniciativa oficial.

En una nota que Francos concedió a La Nación+, el funcionario explicó que el presidente Javier Milei "no puede gobernar con todos los instrumentos legales y las delegaciones", utilizará "todos los medios posibles para seguir gobernando".

En ese sentido, dijo que el mandatario quiere "transformar la realidad" y adelantó que "si tiene que recurrir a consultas populares, lo va a hacer también": Luego agregó que ya el mismo Milei anticipó en la campaña electoral que podía utilizar esta herramienta.

El funcionario explicó que el presidente ya dijo que si tiene que recurrir a consultas populares, lo va a hacer. Además, el ministro opinó que una votación de este tipo permitiría que "se plebiscite la transformación de la Argentina".

El funcionario también habló sobre la decisión de pasar a comisión el proyecto. ''Como ustedes habrán visto, nuestro bloque decidió mandar a comisión de vuelta al proyecto porque de entrada nomás vimos la falta de voluntad de la mayoría de acompañar las propuestas de modificación que planteaba el Gobierno Nacional y se rechazaron las facultades delegadas más importantes que permitieran regular, reorganizar el Estado, etcétera''.

''Entonces de esa forma no tenía sentido avanzar en el tratamiento de la ley porque perdía su esencia, con lo cual resolvimos mandarlo a comisión y seguir gobernando por ahora como estamos gobernando y como estamos obteniendo los resultados en la macroeconomía que se está viendo en estos días'', agregó.

Al ser consultado sobre el motivo para que la vuelta atrás ocurra, el ministro dijo que cree que ''hubo algunos compromisos de apoyo y de voto que no se cumplieron en la práctica, nosotros esperábamos que se avanzara en la mayoría de las delegaciones de facultades, había algunas observaciones, pero suponíamos que las delegaciones en general se iban a aprobar como se le han dado delegaciones a todos los gobiernos en situaciones de emergencia y se han citado en todos los discursos de la Cámara que ha habido delegaciones de facultades en varias oportunidades y a este gobierno no se las han querido dar, con lo cual seguiremos gobernando con el apoyo popular que tenemos y sin el parlamento que no tenemos, pero vamos a seguir gobernando igual''.

También, con relación a los gobernadores, expresó que: ''Creo que ha habido diferencias de algunos gobernadores. A ver, los gobernadores se quejaban de que se les había caído la recaudación de los recursos coparticipables porque en el gobierno anterior se bajó el capítulo de ganancias''.

El tema fiscal

Luego el funcionario aclaró que, por el momento, no van a tratar la cuestión fiscal. ''El impuesto país, ganancias y demás no se van a tratar. No lo vamos a tratar, estaba sujeto a que se tratara en esta ley de modo que si no se aprobó la ley... La reunión que se hablaba queda sin efecto, una posible reunión con gobernadores. Bueno, veremos si se da de aquí en adelante alguna reunión con gobernadores, pero no me parece que en este momento podamos decir que vamos a tener una reunión de gobernadores con este clima de confrontación en definitiva''.