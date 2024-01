La Casa Rosada volvió a presionar a los gobernadores por la Ley Ómnibus, esta vez a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, que advirtió que si no se aprueba tendrán que "cortar más gastos", lo que incluirá las partidas que Nación les envía a las provincias.

Francos se sumó a las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y advirtió que en caso de que tengan que podar los fondos que les envían a las jurisdicciones, las provincias "van a tener problemas".

Publicidad

El ministro del Interior planteó: "Caputo hizo referencia en un tuit de las consecuencias que tendría para el país no aprobar la Ley Ómnibus, que tiene que ver con que no hay recursos para pagar enorme cantidad de gastos que tienen Nación y las provincias".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Francos dijo que "todas las provincias demandan fondos, y cuando uno no los tiene, suprime las transferencias a las provincias porque no tiene plata para mandar, y si pasa eso, las provincias van a tener probemas. No es una amenaza, es una realidad, algunos lo tomaron como una amenaza a gobernadores".

Además, el ministro busco poner paños fríos a la situación y expresó: "Se generó una polémica, por ahí lo tomaron de esa manera equivocadamente, cuando lo que dice Caputo es: 'Si no tengo esta ley que me permite generar cambios, que incluye actividad desregulatoria que permite ingresos de capitales, y nuevos ingresos a Nación y a provincias, si no pasa eso vamos a sufrir más porque tendremos que cortar muchos más gastos'".