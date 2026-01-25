Habilitaron las rutas a Calingasta e Iglesia pero con máxima precaución

Debido a las intensas lluvias registradas en la región, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) emitió un urgente informe de estado para las rutas que conectan con los departamentos del oeste sanjuanino. El operativo de habilitación nocturna realizado por el personal vial ha permitido que las rutas sean transitables, pero las autoridades insisten en que el cruce debe realizarse con máxima precaución.

El informe, publicado a las 08:30 horas de este 25 de enero de 2026, está dirigido especialmente a quienes tengan planeado viajar hacia Calingasta, Iglesia, Rodeo o el Paso Internacional de Agua Negra. La situación meteorológica ha generado condiciones complejas en la red vial, activando un operativo conjunto entre Vialidad y Gendarmería Nacional para garantizar la seguridad de los conductores.

Estado actual de las rutas

Tras un intenso trabajo durante la noche, el personal de la Dirección Provincial de Vialidad logró habilitar el corredor principal de acceso. La Ruta Provincial 436, desde Talacasto hasta el derivador de la Ruta Provincial 414, se encuentra en este momento transitable con precaución.

Este camino constituye la ruta habitual y recomendada para llegar a las localidades del oeste y al paso fronterizo. Las cuadrillas trabajaron en la limpieza y acondicionamiento de la arteria para mitigar los efectos del agua y posibles deslizamientos, permitiendo el tránsito controlado.

Recomendaciones clave para conductores: