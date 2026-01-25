Provinciales > Información oficial
El Gobierno informa el estado del Paso de Agua Negra para este 25 de enero
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó oficialmente sobre la situación operativa del Paso Internacional Agua Negra, en la Ruta Nacional 150, que conecta a la Argentina con Chile por la región de Coquimbo. Según el comunicado oficial, el paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular en el horario de 07:00 a 17:00 horas.
Las autoridades hicieron especial hincapié en las medidas de seguridad vial que deben observar todos los conductores:
Circular con luces bajas encendidas.
Respetar rigurosamente los límites de velocidad establecidos.
Extremar la precaución durante todo el trayecto, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento en la ruta.
Información de contacto y asistencia
Para consultas, emergencias o asistencia durante el viaje, el gobierno provincial y nacional dispusieron los siguientes canales de comunicación:
Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (Lunes a viernes, 9 a 18 hs).
Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucional: (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208. Email: [email protected]
Dirección Nacional de Vialidad (Delegación San Juan): (+54) (264) 4213534 / 4212966. Email: [email protected]
Gendarmería Nacional Argentina:
Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002
Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473
Asistencia Sanitaria (Zona de Iglesia): Hospital Tomás Perón, Rodeo. Emergencias: 107.
Consulado Argentino en Chile (Valparaíso - Jurisdicción sobre la zona): (+56) (32) 2217419. Guardia para emergencias: (+56) (9) 93238104. Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, Valparaíso.
Para llamar desde Argentina a Chile:
A teléfono fijo: Marcar +56 + código de zona + número. (Ejemplo: para La Serena/Coquimbo, código 51).
A celular: Marcar +56 + 9 + número de celular.
