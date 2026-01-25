Yo Cocino > Sin quemaduras
Receta fácil y económica de flan casero en la freidora de aire
POR REDACCIÓN
El flan, el postre por excelencia de la cocina tradicional, ha encontrado su versión más práctica y rápida gracias a un ingenioso método que prescinde del horno y el baño María.
La receta paso a paso: tecnología al servicio de la tradición
La clave del éxito radica en la precisión de la temperatura y el tiempo. La freidora de aire, también conocida como air fryer, actúa como un horno de convección en miniatura, cocinando el flan de manera uniforme y eficiente sin necesidad del vapor indirecto del baño María.
Ingredientes:
- 3 huevos
- 250 ml de leche
- 1 cucharadita de edulcorante (o azúcar al gusto)
- ½ cucharadita de esencia de vainilla
- Caramelo líquido (cantidad necesaria para cubrir la base del molde)
Proceso detallado:
- Preparación del molde: El primer paso es cubrir la base de un molde pequeño (apto para la canasta de la air fryer) con caramelo líquido. Puede ser comprado o casero.
- Mezcla de los ingredientes: En un bowl, se baten suavemente los huevos con la leche, el edulcorante (o azúcar) y la esencia de vainilla. El truco fundamental aquí es integrar sin batir en exceso; se busca una mezcla homogénea pero sin crear espuma, para obtener la textura lisa y tersa característica del flan.
- Cocción en la air fryer: Se vierte la mezcla sobre el caramelo en el molde. Luego, se coloca en la canasta de la freidora de aire a 150°C durante 25 a 30 minutos. Si el aparato no permite un control tan exacto de grados, se debe usar una temperatura media-baja.
- Punto de cocción: Para comprobar si está listo, se introduce un palillo o un cuchillo fino en el centro. Este debe salir ligeramente húmedo, pero no líquido. La cocción residual completará el proceso.
- Enfriado y desmoldado: Una vez cocido, se deja enfriar a temperatura ambiente y luego se refrigera durante al menos 4 horas, o preferiblemente toda la noche. Este paso es crucial para que el flan tome cuerpo y se pueda desmoldar perfectamente.
