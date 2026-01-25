Receta fácil y económica de flan casero en la freidora de aire

El flan, el postre por excelencia de la cocina tradicional, ha encontrado su versión más práctica y rápida gracias a un ingenioso método que prescinde del horno y el baño María.

La receta paso a paso: tecnología al servicio de la tradición

La clave del éxito radica en la precisión de la temperatura y el tiempo. La freidora de aire, también conocida como air fryer, actúa como un horno de convección en miniatura, cocinando el flan de manera uniforme y eficiente sin necesidad del vapor indirecto del baño María.

Ingredientes:

3 huevos

250 ml de leche

1 cucharadita de edulcorante (o azúcar al gusto)

½ cucharadita de esencia de vainilla

Caramelo líquido (cantidad necesaria para cubrir la base del molde)

Proceso detallado: