Publicidad
Publicidad

Yo Cocino > Sin quemaduras

Receta fácil y económica de flan casero en la freidora de aire

Con solo cuatro ingredientes básicos y siguiendo un truco clave en el batido, cualquiera puede lograr un postre de textura suave y caramelo impecable, sin dramas ni quemaduras.

POR REDACCIÓN

Hace 6 horas
El flan más práctico. FOTO: Gentileza

El flan, el postre por excelencia de la cocina tradicional, ha encontrado su versión más práctica y rápida gracias a un ingenioso método que prescinde del horno y el baño María.

La receta paso a paso: tecnología al servicio de la tradición

La clave del éxito radica en la precisión de la temperatura y el tiempo. La freidora de aire, también conocida como air fryer, actúa como un horno de convección en miniatura, cocinando el flan de manera uniforme y eficiente sin necesidad del vapor indirecto del baño María.

Publicidad

Ingredientes:

  •     3 huevos
  •     250 ml de leche
  •     1 cucharadita de edulcorante (o azúcar al gusto)
  •     ½ cucharadita de esencia de vainilla
  •     Caramelo líquido (cantidad necesaria para cubrir la base del molde)

Proceso detallado:

  •     Preparación del molde: El primer paso es cubrir la base de un molde pequeño (apto para la canasta de la air fryer) con caramelo líquido. Puede ser comprado o casero.
  •     Mezcla de los ingredientes: En un bowl, se baten suavemente los huevos con la leche, el edulcorante (o azúcar) y la esencia de vainilla. El truco fundamental aquí es integrar sin batir en exceso; se busca una mezcla homogénea pero sin crear espuma, para obtener la textura lisa y tersa característica del flan.
  •     Cocción en la air fryer: Se vierte la mezcla sobre el caramelo en el molde. Luego, se coloca en la canasta de la freidora de aire a 150°C durante 25 a 30 minutos. Si el aparato no permite un control tan exacto de grados, se debe usar una temperatura media-baja.
  •     Punto de cocción: Para comprobar si está listo, se introduce un palillo o un cuchillo fino en el centro. Este debe salir ligeramente húmedo, pero no líquido. La cocción residual completará el proceso.
  •     Enfriado y desmoldado: Una vez cocido, se deja enfriar a temperatura ambiente y luego se refrigera durante al menos 4 horas, o preferiblemente toda la noche. Este paso es crucial para que el flan tome cuerpo y se pueda desmoldar perfectamente.
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS