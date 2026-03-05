La noche anterior, un vecino que apostaba en la agencia le pasó el dato. Esta mañana, Javier Domínguez ya atendía el teléfono con la voz de quien no durmió del todo bien por la emoción. Su agencia número 342, ubicada en Diagonal Sarmiento entre Tomás Bates y Gobernador de la Rosa, a una cuadra de la plaza principal de Villa Cabecera, vendió el ticket ganador de los $780.000.000 del Quini 6.

"Anoche nos enteramos", contó Domínguez en diálogo con Radio Amanecer. "Un vecino que apuesta ahí justamente en la agencia nos pasó el dato que había salido en 9 de Julio. Desde Santa Fe, ya una vez que sale el premio, emitieron que era de la provincia de San Juan, departamento 9 de Julio, agencia número 342."

Publicidad

Todavía no sabe quién es el ganador. En la agencia son cuidadosos con eso. Pero Domínguez tiene bien claro el perfil de la gente que juega ahí: "Gente trabajadora, la que no es jornalera trabaja en las viñas, jubilado por ahí uno que otro. Son muy pocos, la verdad que todos laburantes." Y en ese contexto, el premio tiene otro peso: "Como está la situación hoy... se lo lleva a alguien que realmente lo necesite y que le va a cambiar la vida realmente."

No es la primera vez que desde esa agencia sale un premio grande. En 2022 tocó uno de $15.000.000. El ganador era un jornalero. "Era un jornalero que también se alzó con $15.000.000 en ese tiempo, que valía el dinero", recordó. Ese cliente sigue yendo a la agencia. El cambio, dice Domínguez, "fue sustancial". Pero esta vez la escala es otra: "Ahora sí le va a cambiar la vida a la persona."

Publicidad

El ganador tiene 15 días corridos, a partir de hoy, para presentarse a cobrar. Puede hacerlo directamente en la agencia o en la caja de Acción Social. Domínguez calcula que lo verá por el local: "Sé que hay gente que está acostumbrada a que uno le revise las jugadas, seguramente lo voy a ver por la agencia."

Al cerrar la charla, Domínguez fue directo al orgullo departamental: "Ha sido el único en Argentina que ha salido del premio. Ha sido acá, en un departamento chico, pero con corazón grande, porque la gente en 9 de Julio es gente de pueblo y muy buena gente."