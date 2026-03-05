El escenario para las pequeñas y medianas empresas comerciales de San Juan continúa siendo crítico. Según el último relevamiento de la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos, las ventas minoristas sufrieron una caída interanual del 6,7% durante febrero de 2026. Esta cifra marca una profundización de la crisis, considerando que en el mismo mes del año anterior la retracción había sido del 3,1%.

El informe detalla que la baja afectó de manera generalizada a la mayoría de los sectores analizados. El impacto más severo se registró en bienes durables como muebles y decoración, con un descenso del 10,2%, seguido por ferretería y materiales para la construcción con un -8,7%. Asimismo, el rubro de calzados y marroquinería bajó un 8,5%, mientras que indumentaria registró una caída del 8,1%.

En cuanto al consumo masivo y servicios, los electrodomésticos retrocedieron un 7,6% y el sector de alimentos y bebidas disminuyó un 7,2%. Otros rubros afectados fueron juguetería y librerías, con una baja del 5,6%, y farmacia, que descendió un 3,1%. Por el contrario, el único sector que mostró números positivos fue neumáticos y repuestos, que creció un 4,5% interanual.

Finalmente, respecto a las modalidades de pago, el informe indica una marcada cautela por parte de los consumidores ante la incertidumbre económica. El 60% de las operaciones se concretaron al contado, mientras que el 40% restante se realizó con tarjeta de crédito.