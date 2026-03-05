En medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente, se conoció una llamativa estrategia utilizada por Irán para engañar a Estados Unidos e Israel durante los ataques aéreos. Según se difundió en las últimas horas, las fuerzas iraníes pintaron en el suelo de aeropuertos siluetas de aviones y helicópteros para simular objetivos militares y desviar bombardeos enemigos.

Las imágenes, difundidas por autoridades israelíes, muestran pistas de aeropuertos en Teherán con figuras pintadas que imitan aeronaves militares. En los videos se observa cómo los misiles impactan sobre estas siluetas que aparentan ser helicópteros o aviones estacionados, pero que en realidad son simples dibujos sobre el asfalto.

Publicidad

Entre los modelos simulados se encuentran cazas F-14 y helicópteros Mi-17, que fueron representados a escala para engañar a los sistemas de reconocimiento aéreo y a los sensores que identifican objetivos desde gran altura. La idea era que los ataques enemigos se dirigieran hacia estos falsos blancos en lugar de destruir equipamiento real.

Este tipo de maniobras no es nuevo en la historia militar. Técnicas similares de engaño visual ya se utilizaron durante conflictos del siglo XX, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos ejércitos montaban tanques falsos o estructuras simuladas para confundir a la inteligencia enemiga.

Publicidad

La estrategia iraní se conoció en el quinto día de enfrentamientos en la región, en un contexto de fuerte escalada entre Irán, Israel y Estados Unidos. La difusión de estos videos expone cómo, además de la capacidad armamentística, el conflicto también incluye tácticas de engaño y guerra psicológica para proteger infraestructura militar.