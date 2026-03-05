¿Ya la viste? La serie de crímenes que obsesiona a todos en Netflix

En el inicio de marzo de 2026, la serie policial El mentalista ha vuelto a situarse como una de las producciones más conversadas, logrando entrar en el Top 10 de Netflix en Argentina. Creada por Bruno Heller, la obra propone casos con giros constantes y una tensión que no se apaga, demostrando por qué sigue siendo una historia de crimen e intuición adictiva.

Netflix resume la premisa sin vueltas: "después de que un asesino en serie mata a su familia, Patrick Jane deja su vida como falso psíquico y usa su capacidad de observación para ayudar a las fuerzas de seguridad".

Publicidad

El tono de la serie combina ironía, duelo y juego mental, con una dinámica de equipo que sostiene el ritmo en momentos oscuros. El elenco es encabezado por Simon Baker, quien aporta "encanto, cinismo, mirada clínica y un talento especial para desarmar a cualquiera con una frase", acompañado por Robin Tunney como Teresa Lisbon y Tim Kang.