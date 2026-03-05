El cantante puertorriqueño Ricky Martin sumó una nueva presentación en Argentina dentro de su gira internacional y confirmó que también actuará en la provincia de Córdoba, además del show ya anunciado en Buenos Aires. La noticia generó expectativa entre los fanáticos del artista latino, que volverá al país con un espectáculo de gran despliegue escénico.

El nuevo recital será el domingo 12 de abril en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, uno de los escenarios más grandes del interior del país, con capacidad para decenas de miles de espectadores. Esta fecha se suma al concierto previsto para el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, en la ciudad de Buenos Aires.

La venta de entradas tendrá una instancia inicial de preventa exclusiva para clientes del Banco Santander, que comenzará el jueves 5 de marzo a las 16 a través del sitio Universo Tickets. Una vez agotada esa etapa, se habilitará la venta general para el público.

El show promete un importante despliegue técnico y artístico, con banda en vivo, bailarines, pantallas y una puesta lumínica de gran escala. En el repertorio no faltarán clásicos del cantante como Livin’ la Vida Loca, además de otros hits que marcaron su carrera internacional.

La elección de Córdoba no es casual: los productores suelen considerar a la provincia como una plaza estratégica para espectáculos internacionales, ya que su ubicación geográfica permite convocar público de distintos puntos del país.

Con dos fechas confirmadas y una fuerte expectativa entre los fanáticos, el regreso de Ricky Martin promete convertirse en uno de los eventos musicales internacionales más convocantes del año en Argentina.