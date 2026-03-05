Yo Cocino > Paso a paso
Pepas caseras de membrillo y batata: receta fácil sin amasado
POR REDACCIÓN
Las tradicionales galletas Pepas se presentan como una solución económica y versátil para el consumo diario o comercial. Estas delicias de membrillo y batata no requieren amasado y son "perfectas para las viandas escolares". El procedimiento, explicado por la influencer salteña Jimena Gómez (@made_in_casa), permite obtener 36 unidades partiendo de una masa tierna que no se pega en las manos.
La preparación prescinde de la manteca, utilizando 140 ml de aceite de girasol, 2 huevos, 220 g de azúcar y aromatizantes como ralladura de limón o esencia de vainilla. La estructura se logra con 500 g de harina (0000 con 2 cucharaditas de polvo para hornear o harina leudante), incorporada en dos partes tras batir los líquidos.
Si la masa resulta muy compacta, se admite un chorrito de leche antes del descanso de 15 minutos en heladera. Para el relleno, se emplean 250 g de dulce de membrillo y 250 g de batata, ablandados en microondas por 30 segundos. El horneado es clave: piezas de 30 g en placa aceitada a 180°C por solo 10 minutos para preservar la ternura y evitar que se doren.