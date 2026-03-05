En una publicación de la revista Pronto del 4 de marzo de 2026, Marisa Cortéz destaca que el zapallito es un vegetal versátil, económico y de bajas calorías que debe aprovecharse por su aporte de vitaminas y minerales. Estas hortalizas son ligeramente diuréticas y permiten una cocción rápida en diversas preparaciones. La autora propone tres alternativas originales para salir de lo convencional: un pastel de papa combinado, una versión rellena vegetariana y un flan fugazetta.

Para elaborar el pastel de papa y zapallitos, se necesitan 4 zapallitos tiernos, 2 papas, 1 cebolla, 4 huevos, 2 cucharadas de queso rallado y 50 cc de leche. El proceso inicia rehogando la cebolla y los zapallitos cortados en bastones, para luego sumar rodajas de papa y cocinar a fuego lento con la olla tapada. Una vez tiernas, las verduras se colocan en una fuente aceitada, se bañan con la mezcla de huevo y leche, y se hornean hasta cuajar.

En cuanto a los zapallitos rellenos sin carne, la receta emplea una taza de proteína de soja texturizada hidratada en caldo. Tras hervir los zapallitos enteros durante 10 minutos, se retira la pulpa y se mezcla con la soja, cebolla y morrón rehogados, añadiendo pan rallado para absorber el líquido. Sobre esta preparación, se indica que "podemos colocar en el fondo de cada uno un cubo de queso cremoso" antes de llevar a horno fuerte hasta dorar.

La tercera opción es el flan fugazetta, que requiere rallar 4 zapallitos y dejarlos escurrir en un colador. La mezcla principal lleva los vegetales, una zanahoria rallada, 2 cucharadas de queso crema y 4 huevos. Tras un primer horneado de 10 minutos a 180°C, se distribuye por encima cebolla picada —previamente blanqueada en agua hirviendo— y se cocina 10 minutos más hasta que las cebollas se tuesten y el centro esté firme.