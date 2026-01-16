Habló el conductor de la camioneta que chocó contra un UTV en Pinamar

En medio de la investigación judicial y la angustia por la salud del pequeño Bastián Jerez, de 8 años, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok involucrada en el grave accidente ocurrido en la zona de La Frontera, Manuel Molinari, decidió romper su silencio a través de las redes sociales.

El empresario de la ciudad de Junín publicó un mensaje en su cuenta de Instagram este jueves, agradeciendo el apoyo recibido y pidiendo prudencia. “Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió Molinari, quien es investigado en la causa por lesiones culposas. “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”, agregó. Cerró su comunicación afirmando: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas”.

Mientras el conductor se pronuncia, la causa judicial avanza con la realización de peritajes a los dos vehículos involucrados –la Amarok y el UTV en el que viajaba la familia del menor–, los cuales permanecen secuestrados. El objetivo de los expertos es reconstruir la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades.

El estado del niño: tercera operación y pronóstico reservado

El foco principal, sin embargo, sigue puesto en la salud de Bastián. Después de una noche que su abuela, Bettiana, describió como “estable”, el niño fue trasladado este jueves por la tarde desde el Hospital Municipal de Pinamar al Materno Infantil de Mar del Plata para ser sometido a una nueva intervención quirúrgica, la tercera desde el accidente.

El traslado, que se había demorado por las condiciones climáticas, se realizó con un estricto operativo médico. Según el último parte oficial, el procedimiento programado consiste en retirar el packing (apósito compresivo) hepático colocado en cirugías anteriores y efectuar el cierre abdominal, centrándose en las graves lesiones internas, particularmente en la zona del hígado.

Si bien los médicos observaron una leve mejoría clínica que permitió programar esta cirugía –destacando que el niño ya no requiere medicación para sostener la presión arterial–, su estado sigue siendo grave y de pronóstico reservado. Permanece en Terapia Intensiva bajo monitoreo permanente. El centro de salud marplatense informó que no emitirá un nuevo parte médico hasta el día viernes, una vez finalizada la intervención.

Por otro lado, la familia de la víctima también se ha manifestado. La madre del niño, Macarena, además de expresar el profundo dolor emocional que atraviesan, señaló a Molinari como el responsable del siniestro y desmintió públicamente algunas versiones que circularon sobre las circunstancias del accidente.