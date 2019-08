Habló el hombre que denunció agresión policial: "No quiero que esto se repita"

"Recibí un golpe muy fuerte en el oído, estuve perdiendo líquido varios días, estuve una semana sordo", con estas palabras el joven Mauricio Ontiveros describió algunas de las secuelas que él asegura sufrió tras una fuerte golpiza policial.

Todo sucedió el 20 de junio pasado cuando Ontiveros estaba esperando a un amigo en la puerta de su casa, en un momento dado los policías le pidieron que presentara su documentación y la del auto. El hombre reconoció que el vehículo no tenía la RTO y el rodado no figuraba a su nombre.

"Me detuvieron y me llevaron a la comisaría, allí hicieron un acta y yo me negué a leer y firmar, esto fue lo que desató todo", aseguró el hombre que agregó que lo llevaron esposado en todo momento, como si se tratara de un delincuente de cuidado.

El hombre aseguró que lo golpearon entre al menos dos hombres, "había otros policías pero los demás no participaron", aseguró. Luego, aún con las esposas, lo llevaron al calabozo, allí le sacaron las esposas y lo dejaron descalzo en la celda.

Para este momento Ontiveros ya tenía fuertes dolores en todo el cuerpo, principalmente en el oído "me pegaron muy fuerte, fue un golpe seco creo que con un botín". Tras algunas horas el hombre quedó en libertad y después de hablar con su familia se decidió a poner la denuncia.

Si bien puso la denuncia, el mismo confiesa que no creyó que hubiera una investigación real. "Me sorprendió la detención de los policías, esto demuestra que era importante hacer la denuncia, no quiero que esto se repita", concluyó.