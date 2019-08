Escándalo: suspenden a siete policías por la golpiza a un preso

En las últimas horas, el escándalo llegó a la fuerza de seguridad de la provincia. Tras la denuncia de un hombre en junio, quien manifestó el sufrimiento de que padeció por una brutal golpiza en un calabozo de la Comisaría 7ma, la Justicia ordenó la detención de siete policías: cinco de la sede policial de Pocito y dos del Comando Sur.

De los policías implicados son trascendieron las identidades, lo que sí se sabe es que son oficial principal, un cabo y el resto son agentes. Según dijo a DIARIO HUARPE el subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, Eduardo Gallastegui, los sietes policías fueron suspendidos y se les inició un sumario, en el que en caso de comprobar las acusaciones serán sacados de la fuerza. Por ahora las sospechas son que tres golpearon al detenido y los otros cuatro no hicieron nada para frenar el atropello policial.

Mauricio Ontiveros (32) es el denunciante de los apremios ilegales. Según publicó en su cuenta de Facebook, fue detenido por no llevar la tarjeta verde consigo cuando se dirigía en su auto camino a su casa en Villa Aberastain. Esto fue alrededor de las 6 de la mañana. Los policías lo golpearon porque se negó a firmar el acta de infracción. Cuando recibió la golpiza estaba esposado y no se pudo defender, según contó Ontiveros. "Casi me desmayó", expresó en diálogo con AM 1020.

Por el caso se iniciaron dos investigaciones, una dentro del Gobierno y otro en la Justicia, que tiene en la intervención al Segundo Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Pablo Flores. El jefe de Policía, Luis Martínez, entregó al magistrado videos en los que se ven los hechos y dejan en evidencia los apremios ilegales de los efectivos policiales, dijeron fuentes judiciales. Los videos pertenecen a las cámaras de seguidad de la Comisaría. Por otra parte, Ontiveros publicó fotos en su cuenta personal de Facebook donde se lo ve con la cara y el cuerpo lleno de heridas. Estas fueron subidas el 21 de junio, un día después del presunto ataque.