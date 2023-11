En la madrugada de este martes 14 de noviembre, un hombre de 73 años contó a la Policía de San Juan que ladrones ingresaron a su finca y, en defensa, le clavó un cuchillo a uno de ellos, provocándole la muerte. Por el hecho, ocurrido en Ruta 60el jubilado Carlos Ginestar quedó detenido y una de sus hijas habló con DIARIO HUARPE desde el lugar, que ahora es la escena de un crimen. "Tenía el cuchillo para defenderse porque hace unos años lo golpearon y llevaron dinero", reveló la mujer. Añadió que este es el tercer asalto que sufre en su casa.

La hija de Ginestar, que pidió reservar su nombre por miedo a represalias, señaló que le avisaron del ataque que sufrió su papá a eso de las 1.30 horas de este martes. Relató que llegó al lugar tiempo después porque no vive en la zona al igual que el presunto atacante, que terminó sin vida tras la respuesta de su padre. La mujer manifestó que tienen identificados a los ladrones del departamento, pero a la víctima no la conocían, por lo que cree que no era del lugar.

"Es un jubilado de 73 años. Nos dicen que aparentemente habían querido intentar robarle dos o tres personas. Uno estaba dentro de la casa y los otros dos afuera. El que entra se abalanza sobre mi papá y termina mi papá atacándolo en la pierna con el cuchillo". Según el relato de la hija de Ginestar, su papá tenía el cuchillo sobre la mesa de luz para defenderse porque años atrás sufrió un asalto en el que lo golpearon y llevaron su plata. En dos oportunidades ocurrió lo mismo y con el ataque de la madrugada de este martes, ya son tres los asaltos en la finca.

"Mi papá no tuvo intenciones de matarlo, por supuesto, sino que le corta una arteria", prosiguió la mujer. "Este hombre se desangra, mi papá sale automáticamente en el auto y va a hacer la denuncia en la Policía. A su vez este hombre intenta perseguirlo y aparentemente muere acá en el medio del callejón. Eso es todo lo que sabemos, no sabemos más nada", explicó la hija de Ginestar ante la consulta de este medio.

Sobre la cantidad de ladrones que fueron a la finca, la mujer relató: "Mi papá ha alcanzado a ver a dos, pero por las huellas parece que son tres". "Ellos escapan y dejan al hombre en el piso, aparentemente tenía unos 40 años", agregó. Y

"Hace muchos años lo golpearon y le llevaron dinero. No tiene mucha plata, o sea, es un jubilado, no sé qué espera la gente". "Él tiene un televisor, nada más dentro de la casa, un lavabo, una heladera, los electrodomésticos comunes. Y nada más, es lo único que tiene.

Sobre la zona de Ullum donde ocurrió el ataque, la mujer describió: "Hay un loteo acá, enfrente hay otras familias y al fondo hay otras. Pero estamos hablando de distancias de más de 100 metros. Todos han sufrido robos anteriormente también. La zona es insegura porque por lo general es un loteo de personas adineradas, entonces siempre les viene a robar".

La hija finalmente confirmó que su papá está detenido y que no sufrió ninguna herida de consideración, salvo un raspón en su cara. "Fue llevado al médico legista, supuestamente no llegaron a golpearlo y ese raspón en la cara no sé si lo tiene cuando corrió camino a la comisaría, todavía no podemos verlo", cerró. Fiscalía Delitos Especiales, a cargo del fiscal de turno Adrián Riveros, investiga el hecho.