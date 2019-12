Habrá "quorum" para tratar la ley de emergencia, asegura titular de Presupuesto en Diputados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Darío Martínez (Frente de Todos), aseguró hoy que "habrá quorum" en el Congreso para tratar la ley que declara la emergencia pública enviada ayer por el Poder Ejecutivo.



"El presidente Alberto Fernández ha sido muy claro: hay que rescatar a los que peor la están pasando, por eso no le podemos pedir un esfuerzo al que pasa hambre o está desocupado. Hay que pedirle el esfuerzo al que no la está pasando tan mal y este paquete obedece claramente a esta situación de emergencia", dijo Marínez en declaraciones a radio La Red.



En ese marco, dijo que "vamos a estar con quórum en el plenario de comisones, y vamos a tener numero en la Cámara", y agregó: "Paso a paso, primero necesitamos dictamen de la comisión".



Anoche, el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio decidió "por unanimidad no dar quórum y no votar una ley que significa anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional".



Así, el oficialismo deberá buscar en otros bloques los diez diputados que le faltan para llegar a los 129 que le permitan iniciar la sesión en la que pretende debatir el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.



Al ser consultado sobre la versión que indica que funcionarios nacionales renunciarán para volver a sus bancas y dar quorum en la sesión de Diputados, Martínez contestó: "Creo que no sería necesario, es una versión periodística que no tengo chequeada, ni confirmada".



"Creo que va a haber quorum, porque estamos en una situación de emergencia y hacen falta leyes. Nos votaron para que nos sentemos a discutir", señaló el diputado del Frente de Todos.



Al ser consultado sobre si habrá algún tipo de ajuste en los gastos de la política, Martínez dijo que los dirigentes "somos vecinos como cualquier otro, y vamos a pagar Bienes Personales como cualquiera. Las leyes son para todos".



Además, sostuvo que "el Estado va a administrar los gastos mucho mejor de como lo venía haciendo, y va a readecuar sus partidas".



"Por supuesto que habrá algún ajuste en la clase política, pero no en todo el Estado. Los políticos somos vecinos como cualquier otro, y el político que gane más, más va a pagar", concluyó.