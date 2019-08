Hacen este sábado un festejo para los chicos y aún no reúnen lo necesario

Hace casi una semana fue el Día del Niño por lo que los festejos en comedores, clubes e instituciones no faltaron en esa fecha especial y aún siguen realizándolos. Tal es el caso del merendero “La hora feliz” que decidió realizar el evento este sábado 24 de agosto, no obstante aún no reúnen todo lo necesario para llevarlo a cabo.

Es por esto que sus fundadores le hicieron un pedido a los sanjuaninos, que colaboren para que todo salga según lo esperado. Lo que les falta principalmente son juguetes para que cada pequeño que asista pueda volver a su casa con un entretenimiento. También globos, golosinas y facturas o galletas, todas las donaciones beneficiarán a los más de 150 que estiman que asistirán.

MIRÁ TAMBIÉN Vecinos solidarios se unirán para festejarles el día a los chicos de La Bebida

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2645873339 o al 2645408908, también las pueden llevar al Lote Hogar 36 que está en la manzana B casa 8. Se debe tener en cuenta que el evento comenzará a las 16.